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Bharatpur Crime : बुजुर्ग का शव मिलने से सनसनी, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, शरीर पर मिले गोली जैसे निशान

अस्पताल की मोर्चरी में परिजन ( ETV Bharat Bharatpur )

भरतपुर: शहर की 13 नंबर सेक्टर आवासीय योजना क्षेत्र में बुधवार शाम एक बुजुर्ग का शव मिलने से सनसनी फैल गई. पुलिस को मृतक के शरीर पर गोली लगने जैसे निशान मिले हैं. परिजनों ने इसे सुनियोजित हत्या बताते हुए एक रिश्तेदार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. फिलहाल, पुलिस ने शव को आरबीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर पोस्टमार्टम करवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और मौत के कारणों की जांच की जा रही है. सेवर थाना क्षेत्र में तैनात एएसआई मोहन सिंह ने बताया कि बुधवार शाम करीब चार बजे कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि 13 नंबर सेक्टर योजना में नाले के पास एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव की जांच की. मृतक के कुर्ते की जेब से मिले आधार कार्ड के आधार पर उसकी पहचान कालीचरण (65) पुत्र छोटेलाल निवासी लालबाग, बयाना के रूप में हुई. उन्होंने बताया कि शरीर पर गनशॉट (गोली लगने) जैसे निशान मिले हैं, लेकिन मौत का वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा. पढ़ें: लिव इन में रह रही महिला की हत्या का आरोपी गिरफ्तार, पहले भी कर चुका है हत्या...