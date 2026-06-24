Bharatpur Crime : बुजुर्ग का शव मिलने से सनसनी, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, शरीर पर मिले गोली जैसे निशान
परिवार का कहना था कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी. इसलिए हत्या के पीछे की वजह भी पुलिस की जांच का विषय है.
Published : June 24, 2026 at 8:58 PM IST
भरतपुर: शहर की 13 नंबर सेक्टर आवासीय योजना क्षेत्र में बुधवार शाम एक बुजुर्ग का शव मिलने से सनसनी फैल गई. पुलिस को मृतक के शरीर पर गोली लगने जैसे निशान मिले हैं. परिजनों ने इसे सुनियोजित हत्या बताते हुए एक रिश्तेदार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. फिलहाल, पुलिस ने शव को आरबीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर पोस्टमार्टम करवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और मौत के कारणों की जांच की जा रही है.
सेवर थाना क्षेत्र में तैनात एएसआई मोहन सिंह ने बताया कि बुधवार शाम करीब चार बजे कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि 13 नंबर सेक्टर योजना में नाले के पास एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव की जांच की. मृतक के कुर्ते की जेब से मिले आधार कार्ड के आधार पर उसकी पहचान कालीचरण (65) पुत्र छोटेलाल निवासी लालबाग, बयाना के रूप में हुई. उन्होंने बताया कि शरीर पर गनशॉट (गोली लगने) जैसे निशान मिले हैं, लेकिन मौत का वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा.
पढ़ें: लिव इन में रह रही महिला की हत्या का आरोपी गिरफ्तार, पहले भी कर चुका है हत्या...
मृतक के परिजन हिमांशु सिंह ने बताया कि कालीचरण के पास दो-तीन दिन पहले राजू गया था और उन्हें माता जी के मंदिर में दर्शन कराने ले जाने की बात कर रहा था. राजू ने बुधवार को फोन कर कालीचरण को बुलाया था. उस समय कालीचरण अपने दो नातियों के साथ थे. उन्होंने नातियों को बताया कि वह राजू के साथ जा रहे हैं. हिमांशु का आरोप है कि इसके बाद कालीचरण की गोली मारकर हत्या कर दी गई और उनका शव भरतपुर की 13 नंबर सेक्टर योजना क्षेत्र में फेंक दिया गया.
यह भी पढ़ें: ब्लाइंड मर्डर का सनसनीखेज खुलासा: प्रदीप गुर्जर की हत्या कर शव ठिकाने लगाने वाले दंपती गिरफ्तार
परिजन हिमांशु सिंह ने दावा किया कि मृतक के शरीर पर दो गोली के निशान हैं. उनके अनुसार एक गोली सीने के पास और दूसरी पेट के हिस्से में लगी है. हिमांशु ने बताया कि कालीचरण धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और अक्सर माता के जागरण तथा झारपीर बाबा से जुड़े धार्मिक आयोजनों में सक्रिय रहते थे. नई सेमरी माता मंदिर दर्शन के लिए भी उन्हें बुलाया गया था. परिवार का कहना है कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, इसलिए हत्या के पीछे की वजह भी जांच का विषय है.