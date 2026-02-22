ETV Bharat / state

रांची के मोरहाबादी डिस्पैच सेंटर में गाड़ी के अंदर मिला ड्राइवर का शव, नगर निकाय चुनाव से पहले मचा हड़कंप

रांचीः नगर निकाय चुनाव के बीच राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान स्थित डिस्पैच सेंटर में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब एक वाहन के अंदर ड्राइवर का शव बरामद किया गया. घटना के बाद पूरे परिसर में हड़कंप की स्थिति बन गई. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.

मॉर्निंग वॉक पर गया था

जानकारी के मुताबिक, नगर निकाय चुनाव की ड्यूटी को लेकर एक वाहन को मोरहाबादी मैदान में बने निकाय चुनाव के वाहन कोषांग में लाया गया था. वाहन के साथ उसका ड्राइवर भी मौजूद था. बताया जा रहा है कि ड्राइवर रात में गाड़ी के अंदर ही सो गया था. सुबह वह गाड़ी से उतरकर मॉर्निंग वॉक पर गया और लौटने के बाद फिर से गाड़ी में आराम करने चला गया.

काफी देर तक जब वह गाड़ी से बाहर नहीं निकला, तो अन्य ड्राइवरों को शक हुआ कि अभी तक वह वापस क्यों नहीं आया है. गाड़ी के अंदर झांककर देखा गया तो ड्राइवर मृत अवस्था में पाया गया. इसके बाद तुरंत अधिकारियों और पुलिस को सूचना दी गई.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही खुलासा होगा

प्राथमिक तौर पर आशंका जताई जा रही है कि ड्राइवर की मौत हार्ट अटैक से हुई हो सकती है, हालांकि मौत के सही कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हो पाएगा. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.