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कानपुर: आम के बगीचे में मिला 4 महीने की गर्भवती दलित युवती का शव, प्रेमी पर हत्या का आरोप

घर से लापता हुई गर्भवती युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत

रेनू को किसने मारा?
रेनू को किसने मारा? (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 13, 2026 at 11:00 AM IST

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कानपुर: घाटमपुर के पतारा क्षेत्र में एक 24 वर्षीय दलित युवती की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. गुरुवार सुबह गांव से लगभग 500 मीटर दूर आम के बगीचे में युवती का शव पड़ा मिला, जिसके मुंह से झाग निकल रहा था.

जांच में जुटी पुलिस: घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस बल, फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वॉयड के साथ मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और मृतका के पास से मिले मोबाइल फोन की कॉल डिटेल के आधार पर मामले की गहनता से छानबीन कर रही है.

आम के बगीचे में मिला 4 महीने की गर्भवती दलित युवती का शव
आम के बगीचे में मिला 4 महीने की गर्भवती दलित युवती का शव (Photo Credit: ETV Bharat)

परिजनों का आरोप प्रेमी पर है, हालांकि वे पहले या दूसरे प्रेमी का नाम और सही पहचान स्पष्ट रूप से नहीं बता पा रहे हैं. मौके से बरामद मोबाइल को कब्जे में लेकर उसकी कॉल डिटेल खंगाली जा रही है. जल्द ही इस हत्या का खुलासा कर दोषियों को जेल भेजा जाएगा.- मनोज सिंह भदौरिया, थाना प्रभारी,घाटमपुर

पुलिस की टीम जांच में जुटी
पुलिस की टीम जांच में जुटी (Photo Credit: ETV Bharat)

बिना बताए घर से निकली: मृतका की मां सुमन ने बताया कि उनकी 24 वर्षीय बड़ी बेटी रेनू करीब चार महीने पहले परिजनों को बिना बताए अपने प्रेमी के साथ चली गई थी. दोनों के बीच विवाद होने के बाद वह एक महीने पहले घर लौटी थी, तब वह तीन महीने की गर्भवती थी. इसके बाद वह फिर किसी दूसरे युवक के साथ चली गई थी. मृतका के पिता राजेन्द्र सोनकर, जो राज मिस्त्री का काम करते हैं, ने भी परिजनों के साथ मौके पर पहुंचकर बेटी के शव की शिनाख्त की. परिजनों ने प्रेमी पर ही हत्या कर शव को बगीचे में फेंकने का आरोप लगाया है.


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