बहराइच में डी-फार्मा के छात्र ने कर ली खुदकुशी; परिजनों ने बताई ये वजह

दरवाजा तोड़कर पुलिस ने शव को बाहर निकाला, तहरीर पर मुकदमा दर्ज,

डी-फार्मा छात्र ने की आत्महत्या
डी-फार्मा छात्र ने की आत्महत्या (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 7, 2026 at 8:19 AM IST

बहराइच: बहराइच में मंगलवार को डी-फार्मा के छात्र का शव किराए के कमरे में फंदे से लटकता मिला. सूचना पर पहुंची पुलिस दरवाजा तोड़कर कमरे में दाखिल हुई और शव को नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा. वहीं, मृतक छात्र के परिजनों ने कॉलेज प्रशासन पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है. फिलहाल पुलिस मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी है.

पुलिस के अनुसार, श्रावस्ती में भिनगा थाना क्षेत्र के अग्गापुर निवासी राजन (20) पुत्र माखनलाल कोतवाली देहात इलाके के चेतरा ग्राम में किराए के कमरे में रहता था. वह स्पार्क कॉलेज ऑफ फार्मेसी में डी-फार्मा प्रथम वर्ष का छात्र था. उसने मंगलवार को कॉलेज से आने के बाद अपने कमरे में जाकर आत्महत्या कर ली. जब वह देर तक अपने कमरे से नहीं निकला तो मकान मालिक ने जाकर देखा. पाया कि छात्र का शव फांसी के फंदे से लटका हुआ था.

मकान मालिक ने इसकी सूचना पुलिस को दी. पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़कर शव को नीचे उतारा. वहीं मृतक के पिता माखनलाल ने कॉलेज प्रशासन पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया. कहा कि इसी कारण बेटे ने जान दे दी. परिजनों ने कॉलेज प्रशासन पर कार्रवाई की मांग की है.

वहीं कॉलेज की निदेशक डॉ. अभिलाषा वर्मा ने बताया कि जिस छात्र की मौत हुई है, वह नकल करते हुए पकड़ा गया था. इसके बाद वह कॉलेज से चला गया था, मगर उन्हें सूचना मिली कि उसने फांसी लगा ली है. छात्र की मौत से वह भी दुखी हैं. वह हर तरह से जांच के लिए तैयार हैं. अगर कोई भी दोषी होगा तो कार्रवाई की जाएगी.

कोतवाली देहात के प्रभारी दद्द सिंह ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है. मामले की जांच की जा रही है, जो भी दोषी होगा, उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

संपादक की पसंद

