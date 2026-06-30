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संदिग्ध अवस्था में मिला संविदाकर्मी का शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप, 8 के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज

एडिशनल एसपी भूपेंद्र शर्मा ने बताया कि भादवा स्थित बिजलीघर में डिस्कॉम के एक संविदाकर्मी लाइनमैन का शव मिला है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया है. घटना को लेकर जीएसएस परिसर के बाहर ग्रामीणों व परिजनों की भारी भीड़ जुट गई और निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर लोग मौके पर डटे रहे.

कुचामनसिटी: जिले के बड़ू क्षेत्र के भादवा स्थित 33/11 केवी जीएसएस (GSS) में मंगलवार को डिस्कॉम के एक संविदाकर्मी लाइनमैन का शव बिजलीघर के अंदर ही संदिग्धावस्था में शव मिला. मृतक की शिनाख्त जस्साराम (25) के रूप में हुई है. मृतक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए अस्पताल में पोस्टमार्टम कक्ष के बाहर धरना दिया.

आठ के खिलाफ मामला दर्ज: मृतक के भाई धर्माराम ने बड़ू थाने में रिपोर्ट देकर कुल 8 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया है. रिपोर्ट में विमला देवी, बाबाराम, चैनाराम, नानूराम आंचरा, जितेंद्र आंचरा, रामनिवास आंचरा और कैलाश सहित आठ लोगों को नामजद किया गया है. भाई धर्माराम का आरोप है कि आरोपियों ने पहले जस्साराम का अपहरण किया, उसके बाद उसके साथ मारपीट कर उसकी हत्या कर दी और बाद में मामले को आत्महत्या का रूप देने के लिए शव को बिजलीघर में रख दिया.

परिजनों ने बताया कि जस्साराम का मोबाइल कल रात से ही लगातार बंद आ रहा था, जिससे उन्हें पहले ही किसी अनहोनी की आशंका हो गई थी. रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि पिछले तीन-चार महीनों से जस्साराम को जान से मारने की धमकियां मिल रही थीं. परिजनों ने सभी आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी और निष्पक्ष जांच की मांग की है.

एडिशनल एसपी ने बताया कि मृतक के भाई रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का बारीकी से जायजा लिया और आवश्यक साक्ष्य जुटाए हैं. पुलिस मामले में आत्महत्या और हत्या, दोनों ही पहलुओं को ध्यान में रखकर गहराई से जांच कर रही है. मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और मृतक के मोबाइल की कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) की जांच के बाद ही हो सकेगा.