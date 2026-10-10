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घर से खेलने निकले पांचवीं के छात्र का तालाब में मिला शव; शरीर पर नहीं थे कपड़े

प्रतीकात्मक फोटो ( Photo Credit; ETV Bharat )

झांसी : प्रेमनगर थाना क्षेत्र के हंसारी में पांचवीं के छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. गुरुवार शाम 11 वर्षीय किशोर घर से खेलने के लिए निकला था. इसके बाद लापता हो गया. करीब 26 घंटे तक उसका कहीं सुराग नहीं लगा. शुक्रवार देर रात घर से लगभग तीन किलोमीटर दूर भैंसासुर क्षेत्र में खदान के पास जंगल में तालाब में उसका शव उतराता मिला. किशोर के कपड़े गायब थे, इससे मामला और भी गंभीर हो गया. पुलिस ने फोरेंसिक टीम की मदद से साक्ष्य जुटाए हैं. फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मौत की असली वजह अभी स्पष्ट नहीं है. पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है.

परिजनों ने पुलिस को बताया है कि गुरुवार शाम करीब छह बजे किशोर बाहर निकला था. देर शाम तक जब वह नहीं लौटा तो परिवार के लोगों ने उसकी तलाश शुरू की. आसपास के इलाकों और परिचितों के यहां पता किया गया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. साथ खेलने गए बच्चों से भी उसके बारे में जानकारी नहीं मिल सकी. इसके बाद परिजनों ने प्रेमनगर थाने पहुंचकर उसकी गुमशुदगी की सूचना दी.