घर से खेलने निकले पांचवीं के छात्र का तालाब में मिला शव; शरीर पर नहीं थे कपड़े
मौत की असली वजह अभी स्पष्ट नहीं, पुलिस कर रही छानबीन
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 4:59 PM IST
झांसी : प्रेमनगर थाना क्षेत्र के हंसारी में पांचवीं के छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. गुरुवार शाम 11 वर्षीय किशोर घर से खेलने के लिए निकला था. इसके बाद लापता हो गया. करीब 26 घंटे तक उसका कहीं सुराग नहीं लगा. शुक्रवार देर रात घर से लगभग तीन किलोमीटर दूर भैंसासुर क्षेत्र में खदान के पास जंगल में तालाब में उसका शव उतराता मिला. किशोर के कपड़े गायब थे, इससे मामला और भी गंभीर हो गया. पुलिस ने फोरेंसिक टीम की मदद से साक्ष्य जुटाए हैं. फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मौत की असली वजह अभी स्पष्ट नहीं है. पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है.
परिजनों ने पुलिस को बताया है कि गुरुवार शाम करीब छह बजे किशोर बाहर निकला था. देर शाम तक जब वह नहीं लौटा तो परिवार के लोगों ने उसकी तलाश शुरू की. आसपास के इलाकों और परिचितों के यहां पता किया गया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. साथ खेलने गए बच्चों से भी उसके बारे में जानकारी नहीं मिल सकी. इसके बाद परिजनों ने प्रेमनगर थाने पहुंचकर उसकी गुमशुदगी की सूचना दी.
शुक्रवार को भी परिजन और पुलिस किशोर को तलाशते रहे. इसी बीच देर रात जंगल की ओर तलाश करने पहुंचे परिजनों को तालाब के पास उसकी चप्पल दिखाई दी. संदेह होने पर तालाब में देखा गया तो पानी में बच्चे का शव उतराता नजर आया. बेटे का शव देखकर परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया. पुलिस ने शव तालाब से बाहर निकलवाया और आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.
सहायक पुलिस अधीक्षक एवं क्षेत्राधिकारी सदर सिमरन सिंह के मुताबिक भैंसासुर क्षेत्र में खदान के पास तालाब में एक बच्चे का शव मिलने की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची. घटनास्थल पर फोरेंसिक टीम को बुलाकर साक्ष्य एकत्र किए गए. शव पर बाहरी चोट के निशान नहीं मिलने की बात सामने आई है, लेकिन इससे मौत की वजह की पुष्टि नहीं होती. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मृत्यु के कारणों के संबंध में स्थिति स्पष्ट हो सकेगी. दूसरी ओर बच्चे का शव बिना कपड़ों के मिलने तमाम आशंकाएं जताई जा रही हैं. पुलिस घटनास्थल से मिले साक्ष्यों, बच्चे के लापता होने से जुड़े घटनाक्रम और अन्य संभावित पहलुओं की जांच कर रही है.
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