ETV Bharat / state

लॉज में रहकर पढ़ाई कर रहा था छात्र, संदिग्ध परिस्थिति में कमरे से मिली लाश

12 वीं का छात्र बेतिया शहर के एक लॉज में रहकर पढ़ाई करता था. कमरे से उसकी संदिग्ध परिस्थिति में लाश मिली है. पढ़ें

Student body found in lodge
छात्र की संदिग्ध परिस्थिति में मिली लाश (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 2, 2026 at 5:00 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बेतिया: बिहार के बेतिया नगर थाना क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई, जब संदिग्ध परिस्थितियों में एक 12 वीं के छात्र (20 साल) की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि छात्र शहर के एक लॉज में रहकर पढ़ाई करता था और अचानक उसकी मौत की खबर से इलाके में हड़कंप मच गया.

छात्र की संदिग्ध परिस्थिति में मिली लाश: स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची नगर थाना पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जीएमसीएच भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है. वहीं घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत डॉग स्क्वायड और एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लैब) की टीम को भी मौके पर बुलाया, ताकि हर पहलू से साक्ष्य जुटाए जा सके.

Student body found in lodge
मौके पर पहुंची पुलिस (ETV Bharat)

आसपास के लोगों से पुलिस कर रही पूछताछ: पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और लॉज से जुड़े हर व्यक्ति से जानकारी ली जा रही है, जिससे घटना के पीछे की सच्चाई सामने आ सके. बेतिया सदर डीएसपी विवेक दीप ने जानकारी देते हुए बताया कि मृत छात्र की पहचान कर ली गई है और पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है.

"प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है, इसलिए पुलिस किसी भी संभावना को नजरअंदाज नहीं कर रही है. शव को कब्जे में लेकर जीएमसीएच भेज दिया गया है, जहां पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के असली कारणों का खुलासा हो पाएगा."- विवेक दीप, सदर डीएसपी

हर एंगल से जांच जारी: फिलहाल पुलिस हर एंगल चाहे वह आत्महत्या हो, दुर्घटना या फिर किसी साजिश की संभावना को ध्यान में रखकर जांच कर रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि छात्र की मौत के पीछे आखिर क्या कारण था. इस घटना ने पूरे इलाके में चिंता और दहशत का माहौल बना दिया है. वहीं परिजन और स्थानीय लोग जल्द से जल्द सच्चाई सामने आने की मांग कर रहे हैं.

Student body found in lodge
क्राइम सीन सील (ETV Bharat)

आत्महत्या नहीं समाधान : आत्महत्या समस्या का समाधान नहीं होता है. यदि किसी समस्या से आपको परेशानी है और इस तरह का ख्याल आता है तो अपने दोस्त या रिश्तेदार या फिर किसी करीबी शुभचिंतक से बात करें. उनको अपनी मन:स्थिति के बारे में बताएं और मदद मांगे. इससे भी समस्या का हल नहीं होता है तो दिए गए इस नंबर पर तुरंत संपर्क करें.

स्नेहा फाउंडेशन हेल्पलाइन नंबर- 04424640050 (24x7 उपलब्ध)

  • जीवन आस्था हेल्पलाइन- 18002333330
  • टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर- 1800914416
  • iCall, TISS टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज- 9152987821
  • ईमेल- icall@tiss.edu
  • फेसबुक- iCALL Psychosocial Helpline
  • एक्स- @iCALLhelpline
  • NIMH हेल्पलाइन : 988

ये भी पढ़ें

पटना में महिला कांस्टेबल ने की आत्महत्या, किराए के मकान से मिला शव

बिहार में प्रेमी जोड़े का शव बरामद, हत्या या आत्महत्या में उलझी पुलिस

TAGGED:

BETTIAH NEWS
BETTIAH CRIME
बेतिया न्यूज़
BIHAR NEWS
STUDENT BODY FOUND IN LODGE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.