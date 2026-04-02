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लॉज में रहकर पढ़ाई कर रहा था छात्र, संदिग्ध परिस्थिति में कमरे से मिली लाश

बेतिया: बिहार के बेतिया नगर थाना क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई, जब संदिग्ध परिस्थितियों में एक 12 वीं के छात्र (20 साल) की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि छात्र शहर के एक लॉज में रहकर पढ़ाई करता था और अचानक उसकी मौत की खबर से इलाके में हड़कंप मच गया.

छात्र की संदिग्ध परिस्थिति में मिली लाश: स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची नगर थाना पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जीएमसीएच भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है. वहीं घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत डॉग स्क्वायड और एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लैब) की टीम को भी मौके पर बुलाया, ताकि हर पहलू से साक्ष्य जुटाए जा सके.

मौके पर पहुंची पुलिस (ETV Bharat)

आसपास के लोगों से पुलिस कर रही पूछताछ: पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और लॉज से जुड़े हर व्यक्ति से जानकारी ली जा रही है, जिससे घटना के पीछे की सच्चाई सामने आ सके. बेतिया सदर डीएसपी विवेक दीप ने जानकारी देते हुए बताया कि मृत छात्र की पहचान कर ली गई है और पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है.

"प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है, इसलिए पुलिस किसी भी संभावना को नजरअंदाज नहीं कर रही है. शव को कब्जे में लेकर जीएमसीएच भेज दिया गया है, जहां पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के असली कारणों का खुलासा हो पाएगा."- विवेक दीप, सदर डीएसपी