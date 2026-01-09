ETV Bharat / state

सुकमा के गादीरास में 11वीं के छात्र की मिली लाश, पुलिस जांच में जुटी

मृतक छात्र पोटाकेबिन छात्रावास में रहकर गादीरास हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई कर रहा था.

BODY OF STUDENT FOUND IN SUKMA
सुकमा के गादीरास में 11वीं के छात्र की मिली लाश
ETV Bharat Chhattisgarh Team

January 9, 2026

सुकमा: नक्सल प्रभावित गादीरास थाना इलाके में 11वीं कक्षा के छात्र का शव मिला है. घटनास्थल से नशे का सामान बरामद किया गया है. परिवार वालों का कहना है कि उनका बेटी किसी तरह का नशा नहीं करता था.

गादीरास पुलिस ने बताया कि आरएमएसए (RMSA) पोटाकेबिन छात्रावास में रहकर गादीरास हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने वाले छात्र का शव मिला है. संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने के बाद घटना की जांच की जा रही है. परिवार वालों को घटना को बारे में बता दिया गया है. पोटाकेबिन में रहकर पढ़ाई करने वाले छात्र की मौत से लोग दुखी है.

11वीं के छात्र की मिली लाश

गांव वालों से मिली जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार सुबह करीब 6 बजे माटेमरका निवासी हेमंत बघेल रोज़ की तरह शौच के लिए जंगल की ओर गया था. इसी दौरान उसकी नजर जंगल में पड़े शव पर पड़ी. भयभीत होकर वह तुरंत गांव लौटा और परिजनों को इसकी जानकारी दी. देखते ही देखते गांव में सनसनी फैल गई. बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंच गए. जब शव की पहचान हुई तो पता चला कि वह पोटाकेबिन में रहने वाला छात्र मड़कम विकास है. इसके बाद गादीरास के कलगुंडा में रह रहे उसके रिश्तेदारों को घटना की सूचना दी गई.

जांच में उलझी पुलिस

घटनास्थल से कुछ आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई है, जिसने मामले को और संदिग्ध बना दिया है. पुलिस को मौके से सिगरेट के बड्स, दो लीटर की खाली थम्सअप बोतलें जिससे महुआ दारू की महक आती मिली है, गुटखे के खाली पाउच भी मिले हैं. इन सभी सामानों को पुलिस ने जब्त कर जांच के दायरे में लिया है.

मृतक छात्र के पिता मड़कम दुला ने कहा है कि उनका बेटा किसी भी प्रकार का नशा नहीं करता था. उन्होंने कहा, “विकास बहुत सीधा-साधा था, नशे से दूर रहता था. उसने ऐसा कदम क्यों उठाया, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा.” परिजनों के इस बयान और घटनास्थल से मिली वस्तुओं के बीच विरोधाभास ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

पोटाकेबिन के अनुदेशक का बयान

पोटाकेबिन के अनुदेशक के अनुसार, घटना वाले दिन लंच के बाद विकास स्कूल नहीं गया था. वह कुछ समय पोटाकेबिन में रुका और फिर गादीरास चला गया. शाम करीब चार बजे वह वापस लौटा, उस समय सभी बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे और विकास भी खेलने के लिए मैदान की ओर गया. इसके बाद वह पोटाकेबिन वापस नहीं लौटा.

पोटाकेबिन अधीक्षक का बयान

पोटाकेबिन अधीक्षक दुलार सिंह शेरपा ने बताया कि आधार अपडेट कराने के लिए वे सेकेंड हॉफ में कुछ बच्चों को लेकर सुकमा गए हुए थे. रात करीब 9 बजे आश्रम लौटे. सुबह उन्हें विकास की मौत की सूचना मिली.

घटना की जानकारी मिलते ही गादीरास पुलिस मौके पर पहुंची, शव का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा. पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

