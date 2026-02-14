ETV Bharat / state

सीआईएसएफ जवान का मिला दुर्ग के उतई में शव, मौके से कागज पर लिखा एक फोन नंबर बरामद

दुर्ग: CISF (केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल) के जवान की डेड बॉडी सीआईएसएफ ग्राउंड के पार्किंग से मिली है. मौके से एक फोन नंबर भी मिला है जिसपर मृतक जवान के भाई का फोन नंबर लिखा है. जवान ने जान क्यों दी इस बात का पता नहीं चल पाया है. बताया जा रहा है कि मृतक जवान जिसका नाम मुकेश सिंह है, वो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का रहने वाला था. कहा जा रहा है कि मृतक जवान मुकेश किडनी जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित था. हालाकि इस बात की पुष्टि होना बाकि है. पीएम रिपोर्ट के बाद ही इस बात की जानकारी मिल पाएगी. फिलहाल शव को पंचनामा के लिए अस्पताल लाया गया है. मृतक जवान के परिजन जैसे ही दुर्ग पहुंचेंगे पंचानामे की कार्रवाई पूरी की जाएगी. उतई पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

