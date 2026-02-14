ETV Bharat / state

सीआईएसएफ जवान का मिला दुर्ग के उतई में शव, मौके से कागज पर लिखा एक फोन नंबर बरामद

शुरूआती जांच में जवान के जान देने का शक जताया जा रहा है. पुलिस सभी एंगल से मामले की जांच कर रही है.

BODY OF CISF JAWAN FOUND IN DURG
सीआईएसएफ जवान का मिला दुर्ग के उतई में शव (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 14, 2026 at 8:09 PM IST

दुर्ग: CISF (केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल) के जवान की डेड बॉडी सीआईएसएफ ग्राउंड के पार्किंग से मिली है. मौके से एक फोन नंबर भी मिला है जिसपर मृतक जवान के भाई का फोन नंबर लिखा है. जवान ने जान क्यों दी इस बात का पता नहीं चल पाया है. बताया जा रहा है कि मृतक जवान जिसका नाम मुकेश सिंह है, वो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का रहने वाला था. कहा जा रहा है कि मृतक जवान मुकेश किडनी जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित था. हालाकि इस बात की पुष्टि होना बाकि है. पीएम रिपोर्ट के बाद ही इस बात की जानकारी मिल पाएगी. फिलहाल शव को पंचनामा के लिए अस्पताल लाया गया है. मृतक जवान के परिजन जैसे ही दुर्ग पहुंचेंगे पंचानामे की कार्रवाई पूरी की जाएगी. उतई पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

मृतक सीआईएसएफ जवान से जुड़ी बड़ी बातें

  • CISF ग्राउंड के पार्किंग में मिला शव
  • ब्लेंक पेपर पेपर में भाई का नाम और मोबाइल नंबर लिखा मिला
  • मृतक आरक्षक मुकेश सिंह उतई स्थित CISF यूनिट में थे पदस्थ
  • मूलरूप से उत्तरप्रदेश के गोरखपुर के रहने वाले थे
  • बताया जा रहा है कि वह किडनी के बीमारी से थे परेशान
  • शव को जिला अस्पताल के मर्चूरी में रखा गया
  • परिजनों के आने का पुलिस कर रही इंतिजार
  • मामले की जाँच में जुटी पुलिस, उतई थाना क्षेत्र का मामला
  • आत्महत्या के कारणों की हो रही जांच
  • साथी जवानों से भी हो सकती है पूछताछ

आत्महत्या कोई समाधान नहीं है

यदि आपके मन में आत्महत्या के विचार आ रहे हैं, या आप किसी मित्र को लेकर चिंतित हैं, या आपको भावनात्मक सहारे की आवश्यकता है, तो हमेशा कोई न कोई आपकी बात सुनने के लिए मौजूद है. स्नेहा फाउंडेशन को 04424640050 पर कॉल करें (24x7 उपलब्ध) या टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की हेल्पलाइन iCall पर 9152987821 पर कॉल करें (सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक उपलब्ध)।

