वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया के नाले में मिला मासूम का शव, इलाके में हड़कंप; शिनाख्त में जुटी पुलिस
पुलिस आसपास के इलाकों और रेलवे ट्रैक के नजदीक लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि घटनाक्रम से जुड़े अहम सुराग मिल सकें.
Published : November 18, 2026 at 5:34 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के अशोक विहार थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में रेलवे ट्रैक के नजदीक स्थित नाले में एक मासूम बच्चे का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. नाले में बच्चे का शव तैरता देख स्थानीय लोगों के होश उड़ गए. आनन-फानन में मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस और क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम मौके पर पहुंची. फिलहाल बच्चे की पहचान नहीं हो पाई है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.
यह पूरा मामला थाना अशोक विहार इलाके के वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया का है, जहां रेलवे ट्रैक के पास बने नाले में स्थानीय लोगों ने एक बच्चे का शव पानी के ऊपर तैरता हुआ देखा. देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. इसके बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही अशोक विहार थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. मामले की गंभीरता को देखते हुए क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम को भी घटनास्थल पर बुलाया गया. टीम ने मौके का बारीकी से निरीक्षण किया और नाले के आसपास से जरूरी साक्ष्य जुटाए.
यह भी पढ़ें: गाजियाबाद में जलभराव से मासूम की मौत पर एक्शन में जिलाधिकारी; लापरवाह अधिकारियों पर गिरेगी गाज
बच्चे के शव को नाले से बाहर निकलवाया गया और कानूनी कार्रवाई पूरी करते हुए पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया. सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर यह मासूम बच्चा कौन है और नाले तक कैसे पहुंचा? क्या बच्चा गलती से नाले में गिरा था या फिर किसी ने वारदात को अंजाम देने के बाद शव को यहां फेंका है? फिलहाल इन सभी सवालों के जवाब पुलिस जांच के बाद ही सामने आ पाएंगे.
डीसीपी नॉर्थ वेस्ट आकांक्षा यादव ने बताया कि पुलिस को कॉल प्राप्त हुई कि अशोक विहार एक नाले से नवजात का शव बरामद हुआ है, जिसके बाद पुलिस तुरंत कार्यवाही करते हुए मौके पर गई ओर शव को कस्टडी में लिया ओर हॉस्पिटल भेज दिया गया इसके बाद पुलिस की आगे की जांच अभी जारी है.
पुलिस आसपास के इलाकों और रेलवे ट्रैक के नजदीक लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि बच्चे की पहचान और घटनाक्रम से जुड़े अहम सुराग मिल सकें. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का भी खुलासा हो सकेगा. फिलहाल पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है.
यह भी पढ़ें: