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वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया के नाले में मिला मासूम का शव, इलाके में हड़कंप; शिनाख्त में जुटी पुलिस

दिल्ली में नाले में मिला मासूम का शव ( File Photo )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के अशोक विहार थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में रेलवे ट्रैक के नजदीक स्थित नाले में एक मासूम बच्चे का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. नाले में बच्चे का शव तैरता देख स्थानीय लोगों के होश उड़ गए. आनन-फानन में मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस और क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम मौके पर पहुंची. फिलहाल बच्चे की पहचान नहीं हो पाई है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.