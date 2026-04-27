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लखनऊ में बीटेक थर्ड ईयर की छात्रा का संदिग्ध अवस्था में रूम में मिला शव, जांच कर रही पुलिस

शुरुआती जांच में पता चला है कि मृतका की शादी तय हो चुकी थी. लेकिन वह वहां से शादी करने को तैयार नहीं थी.

BTech student Found Dead
आत्महत्या के पीछे शादी तय होने की बताई जा रही वज़ह. (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 27, 2026 at 2:25 PM IST

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लखनऊ: राजधानी लखनऊ के बिजनौर थाना क्षेत्र में रविवार शाम बीटेक फाइनल ईयर की छात्रा अपने कमरे के अन्दर संदिग्ध हालत में मृत मिली.

सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

अयोध्या के रोनही थाना अंतर्गत कैटरोली निवासी अमर बहादुर अयोध्या में ही हार्डवेयर की दुकान संचालित करते हैं. उनकी 25 वर्षीय बड़ी बेटी वैष्णवी यादव बिजनौर थाना क्षेत्र के सीमा सिटी में पिछले 4 वर्षों से किराए पर रहकर यहां एक कॉलेज में बीटेक फाइनल ईयर की छात्रा थी.

पुलिस के मुताबिक वैष्णवी और उसके बगल कमरे में किराए पर रहने वाला उदित एक प्राइवेट कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर वर्क फ्रॉम होम के तहत काम भी कर रहे थे.

रविवार शाम उदित ने वैष्णवी को किसी काम के लिए फोन किया, लेकिन कई बार फोन करने के बाद फोन नहीं रिसीव हुआ. इसके बाद उदित खुद उसके कमरे पर पहुंचा, जहां वैष्णवी कमरे के अंदर पंखे के हुक से दुपट्टे से के सहारे लटकी मिली.

इस पर उदित ने आनन-फानन उसे नीचे उतार कर पुलिस को सूचना दी. सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने वैष्णवी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

बिजनौर पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में पता चला है कि मृतका की शादी तय हो चुकी थी. लेकिन वह वहां से शादी करने को तैयार नहीं थी.

अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसी वजह से उसने ऐसा कदम उठाया है. फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और मामले की जांच पड़ताल की जा रही है.

मामले की जांच के बाद ही उसकी मौत का सही कारण पता चल सकेगा.

उधर मृतका के पिता अमर बहादुर का कहना है कि सूचना के बाद जब वह पहुंचे, तो कैष्णवी का शव कमरे में नीचे फर्श पर पड़ा मिला. उन्होंने मामले को संदिग्ध बताते हुए इसकी जांच करने की मांग की है.

मृतका के परिवार में उसके पिता अमर बहादुर के अलावा मां आशा देवी और दो छोटी बहनें व दो छोटे भाई हैं.

कृष्णा नगर एसीपी रजनीश वर्मा ने बताया कि रविवार देर शाम बिजनौर थाना अंतर्गत सीमा कॉलोनी में एक युवती का शव पड़े होने की सूचना मिली.

मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की तो पता चला युवती बीटेक थर्ड ईयर की छात्रा है तथा एक प्राइवेट कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी करती है. उसी के साथ उसके पड़ोस में रहने वाला उदित भी उसी कंपनी में कार्य करता है.

उदित ने ही पुलिस को वैष्णवी के द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या की सूचना दी थी. मामले की जांच पड़ताल की जा रही है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मृत्यु के असली कारणों का पता चल सकेगा.

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छात्रा का मिला शव
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