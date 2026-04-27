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लखनऊ में बीटेक थर्ड ईयर की छात्रा का संदिग्ध अवस्था में रूम में मिला शव, जांच कर रही पुलिस

आत्महत्या के पीछे शादी तय होने की बताई जा रही वज़ह. ( ईटीवी भारत )

लखनऊ: राजधानी लखनऊ के बिजनौर थाना क्षेत्र में रविवार शाम बीटेक फाइनल ईयर की छात्रा अपने कमरे के अन्दर संदिग्ध हालत में मृत मिली. सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. अयोध्या के रोनही थाना अंतर्गत कैटरोली निवासी अमर बहादुर अयोध्या में ही हार्डवेयर की दुकान संचालित करते हैं. उनकी 25 वर्षीय बड़ी बेटी वैष्णवी यादव बिजनौर थाना क्षेत्र के सीमा सिटी में पिछले 4 वर्षों से किराए पर रहकर यहां एक कॉलेज में बीटेक फाइनल ईयर की छात्रा थी. पुलिस के मुताबिक वैष्णवी और उसके बगल कमरे में किराए पर रहने वाला उदित एक प्राइवेट कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर वर्क फ्रॉम होम के तहत काम भी कर रहे थे. रविवार शाम उदित ने वैष्णवी को किसी काम के लिए फोन किया, लेकिन कई बार फोन करने के बाद फोन नहीं रिसीव हुआ. इसके बाद उदित खुद उसके कमरे पर पहुंचा, जहां वैष्णवी कमरे के अंदर पंखे के हुक से दुपट्टे से के सहारे लटकी मिली. इस पर उदित ने आनन-फानन उसे नीचे उतार कर पुलिस को सूचना दी. सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने वैष्णवी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. बिजनौर पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में पता चला है कि मृतका की शादी तय हो चुकी थी. लेकिन वह वहां से शादी करने को तैयार नहीं थी.