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लव मैरिज के 3 महीने बाद रक्षाबंधन में मायके गई थी BPSC शिक्षिका, वापस लौटते ही दे दी जान!

वैशाली : बिहार के वैशाली में एक बीपीएससी शिक्षिका की मौत से सनसनी फैल गई है. चेहराकलां प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय में पदस्थापित 27 वर्षीय बीपीएससी शिक्षिका की संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. शिक्षिका का शव विद्यालय से लगभग 200 मीटर दूर स्थित उनके किराए के कमरे से बरामद किया गया है.

BPSC शिक्षिका ने की आत्महत्या : रात करीब 11 बजे पति द्वारा फोन नहीं उठाए जाने पर मकान मालिक ने जब कमरे की खिड़की से झांककर देखा, तब इस घटना का पता चला. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची कटहरा थाना पुलिस ने अंदर से बंद कमरे का दरवाजा तोड़कर शव को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

"मृत शिक्षिका के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है. कमरे को सील कर दिया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफएसएल की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों का खुलासा हो सकेगा, जिसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी."- संजीव कुमार दुबे, थानाध्यक्ष, कटहरा

कमरे से शव बरामद : शिक्षिका शनिवार को विद्यालय में शिक्षण कार्य करने के बाद दोपहर करीब एक बजे अपने किराए के कमरे पर लौटी थीं. शाम के वक्त उनके पति ने उन्हें कई बार फोन किया, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया. इसके बाद पति ने मकान मालिक ललन श्रीवास्तव को फोन कर मधु से बात कराने का अनुरोध किया. जब मकान मालिक कमरे पर पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद था. बार-बार आवाज देने पर भी अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई. इसके बाद खिड़की से झांककर देखने पर मकान मालिक होश उड़ गए.

मायके से लौटने के बाद मिली लाश : शिक्षिका के अकेले चेहराकलां लौटने और उसी दिन विद्यालय जाने के बाद रात को अपनी जान देने की घटना ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. पति-पत्नी के बीच आपसी विवाद की चर्चा, मायके से अकेले लौटना और कमरे का अंदर से बंद मिलना, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को आधार बनाकर पुलिस बारीकी से जांच कर रही है. हालांकि, अभी तक मौत के वास्तविक कारणों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है.

रक्षाबंधन और विवाद : बीते 22 अगस्त को दोनों पति-पत्नी अपने-अपने घर गए थे. पति ने पत्नी को उनके मायके में छोड़ा था और खुद अपने घर चले गए थे. रक्षाबंधन के पर्व के बाद 28 अगस्त को परिजनों ने बस से वापस बीपीएससी शिक्षिका को बिहार के लिए रवाना किया था. चर्चा है कि घर जाने और पति के साथ वापस लौटने को लेकर दोनों के बीच कुछ अनबन विवाद भी हुआ था. 29 अगस्त की सुबह शिक्षिका चेहराकलां पहुंचीं और विद्यालय में अपनी ड्यूटी की, जिसके बाद उनके अकेले कमरे पर लौटने की बात सामने आई है.

15 मई 2025 को हुई थी पहली पोस्टिंग : शिक्षिका ने 15 मई 2025 को उत्क्रमित मध्य विद्यालय में अपना योगदान दिया था. यह उनकी पहली सरकारी नियुक्ति बताई जा रही है और वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर क्षेत्र की रहने वाली थीं. इस अचानक हुई घटना के बाद से विद्यालय और आसपास के पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है.

तीन महीने पहले की थी लव मैरिज : पति के दोस्त ने बताया कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय में एक साल पूर्व में उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली महिला ने योगदान किया था. लगभग तीन महीने पहले उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले थाना ठरिया क्षेत्र के रहने वाले युवक से उसने लव मैरिज की थी. इस लव मैरिज के खिलाफ लड़की के परिजन थे. हालांकि बाद में वे मान गए थे.

"शादी के बाद दोनों यहीं (चेहराकलां) रह रहे थे. रक्षाबंधन में दोनों घर लौटे थे. सरकारी टीचर थीं. शादी से पहले से ही वह जॉब के सिलसिले में यहीं रहती थीं. शादी के बाद भी माता-पिता उसपर पति से अलग होने का दबाव बना रहे थे. बीपीएससी शिक्षिका का एक छोटा भाई है."- अजीत पाल, पति का दोस्त