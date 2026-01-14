ETV Bharat / state

चूरू: 14 दिनों से गुमशुदा बालक का शव मिला बीहड़ में, पतंग लूटने निकला था घर से बाहर

रिपोर्ट के अनुसार बच्चे का परिवार यूपी का रहने वाला है.

Child's body found in the ravine
बीहड़ में मिला बच्चे का शव (ETV Bharat Churu)
Published : January 14, 2026 at 7:16 PM IST

चूरू: अगुणा मोहल्ला के पास स्थित बीहड़ में एक बालक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गयी. सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी जुटाई, तो शव की पहचान 10 वर्षीय बालक के रूप में हुई. मृतक बालक की 1 जनवरी को कोतवाली थाने में गुमशुदगी दर्ज हुई थी. रिपोर्ट के अनुसार बालक पतंग लूटने गया था और वापस नहीं लौटा.

सब इंस्पेक्टर किशनाराम विश्नोई ने बताया कि बीहड़ में 10 वर्षीय बालक का शव मिला है. जहां बॉडी मिली है, वह इलाका घने कंटिले पेड़ से घिरा है. यहां थोड़ा गंदा पानी जमा था, जिसमें बालक का शव मिला है. पुलिस मामले की हर एक एंगल से जांच कर रही है. शव को राजकीय भर्तिया अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. गुरुवार को पोस्टमार्टम के बाद सारी स्थिति साफ होगी. पुलिस के अनुसार बीहड़ में घूम रहे बच्चों ने शव को देखा था. उनके माध्यम से कोतवाली थाना पुलिस को मामले की सूचना मिली. सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची.

30 साल से दरगाह में रहते हैं पिता: बीहड़ में बॉडी मिलने वाले मृतक बच्चे का परिवार यूपी निवासी है. पिछले 30 साल से मृतक के पिता बीहड़ के पास स्थित दरगाह में साफ-सफाई का काम करते हैं और यहीं रहते हैं. रिपोर्ट के अनुसार 1 जनवरी को बालक घर पर पतंग लूटने जाने का कहकर निकला था और फिर वापिस नहीं लौटा. इसका बुधवार को शव मिला है.

