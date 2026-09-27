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'लड़की के फोन के बाद गया था मेरा बेटा.. फिर उसको मार डाला', डैम से मिला 16 वर्षीय लड़के का शव

नवादा में लड़के का शव बरामद ( ETV Bharat )

नवादा: बिहार के नवादा में कौआकोल प्रखंड स्थित सोखोदेवरा-शिवपुर डैम से 16 वर्षीय लड़के का शव बरामद होने के बाद मामले में नया मोड़ आ गया है. शुरुआती जानकारी में युवक की डूबने से मौत की बात सामने आई थी लेकिन मृतक के पिता ने हत्या की आशंका जताते हुए पांच युवकों पर बेटे को साथ ले जाकर हत्या करने और शव डैम में फेंकने का आरोप लगाया है. पुलिस ने पांच लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

लड़के का शव मिलने के बाद सनसनी

मृतक की पहचान सुनील कुमार दास के पुत्र राकेश कुमार के रूप में हुई है. रविवार की सुबह नवादा सदर अस्पताल में शव का पोस्टमॉर्टम कराया गया. परिजनों ने बताया कि शुक्रवार दोपहर करीब ढाई बजे राकेश ने घर में खाना खाया था. इसके बाद वह घर से करीब 500 मीटर की दूरी पर गया था. सोखोदेवरा शिवपुर डैम में शव मिला

शाम करीब चार बजे परिजनों को सोखोदेवरा-शिवपुर डैम में उसके डूबने की खबर मिली. सूचना मिलने के बाद पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और उसकी तलाश शुरू की गई. करीब 24 घंटे बाद शनिवार शाम डैम से उसका शव बरामद किया गया. पिता ने हत्या की जताई आशंका

मृतक के पिता सुनील कुमार दास ने मामले को हादसा मानने से इनकार करते हुए हत्या की आशंका जताई है. उनका कहना है कि उनके बेटे की करीब छह महीने से एक लड़की से बातचीत होती थी. पिता ने बताया कि शुक्रवार को उसी लड़की का फोन आया था, जिसे उन्होंने खुद उठाया था. इसके बाद पांच युवक राकेश को अपने साथ ले गए.