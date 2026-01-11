ETV Bharat / state

बीकॉम की डिग्री लेने निकली छात्रा की लाश नहर में मिली, परिजन बोले - हत्या हुई, न्याय की मांग को लेकर धरना

जींद : कुरुक्षेत्र से डीएमसी(डिटेल्ड मार्क्स सर्टिफिकेट) लेकर घर लौट रही 22 वर्षीय बीकॉम छात्रा का शव शनिवार की शाम को बडनपुर गांव की नहर में नए पुल के पास मिली जिसके बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई. मृतका की पहचान उचाना के गांव कालता निवासी सलोनी के रूप में हुई. घटना के बाद रविवार सुबह से ही परिजनों ने नागरिक अस्पताल नरवाना में धरना शुरू कर दिया और सलोनी की हत्या का आरोप लगाया. धरने को देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

बीकॉम की डिग्री लेने निकली थी : परिजनों के अनुसार सलोनी शुक्रवार को कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में बीकॉम की डिग्री लेने के लिए घर से निकली थी. देर हो जाने के कारण वो कुरुक्षेत्र में अपनी बुआ के पास रुक गई. शनिवार सुबह उसकी बुआ ने उसे पिंडारी रेलवे स्टेशन से कुरुक्षेत्र से जींद आने वाली ट्रेन में बैठाया था. सुबह करीब 10:30 बजे सलोनी से उनकी बात हुई थी. इसके बाद सलोनी ने अपनी बहन को फोन कर बताया कि वो कैथल से निकल चुकी है. लेकिन दोपहर एक बजे तक उससे कोई संपर्क नहीं हो पाया. परिजनों ने कई बार फोन किया लेकिन सलोनी का फोन नहीं उठा. इसके बाद परिजनों ने बरसोला रेलवे स्टेशन पर जानकारी ली, जहां से उन्हें जींद रेलवे स्टेशन जाकर पता करने को कहा गया. जींद पहुंचने पर जब उन्होंने सलोनी की लोकेशन के बारे में जानकारी जुटाई तो लोकेशन नरवाना क्षेत्र की बताई गई. परिजन तुरंत नरवाना पहुंचे. इसी दौरान उन्हें सूचना मिली कि सलोनी की नहर में डेड बॉडी मिल गई है.

धरने पर बैठे परिजन : परिजनों का कहना है कि कैथल और नरवाना के बीच आखिर क्या हुआ, इसका अब तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है. उन्होंने आरोप लगाया कि सलोनी का मोबाइल फोन पुलिस अब तक बरामद नहीं कर पाई है जिससे मामला और भी संदिग्ध हो गया है. परिजनों ने इसे हादसा मानने से इनकार करते हुए हत्या की आशंका जताई है. पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल नरवाना के शव गृह में रखवा दिया है. परिजन नरवाना के नागरिक अस्पताल परिसर में धरने पर बैठ गए हैं और न्याय की मांग करने लगे हैं. धरने के दौरान परिजनों और सामाजिक संस्थाओं के लोगों ने 21 सदस्यीय कमेटी का गठन कर अपनी मांगें पुलिस और प्रशासन के समक्ष रखीं.

दोषियों पर कार्रवाई की मांग : परिजनों की मांग है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए. रविवार को इस बीच उचाना विधायक देवेंद्र चतुर्भुज अत्री भी धरना स्थल पर पहुंचे और परिवार को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया. कमेटी की ओर से परिवार की सुरक्षा, एक सदस्य को सरकारी नौकरी और आर्थिक सहायता के साथ मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग रखी गई है. परिजनों ने आरोपियों को फांसी देने की मांग की है. वहीं मृतका का पोस्टमार्टम वीडियोग्राफी और बोर्ड के तहत कराने की मांग की गई है.