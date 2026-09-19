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बिहार में BBA छात्र का घर से मिला शव, दरवाजे पर लटका था ताला.. परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

गया में BBA छात्र का घर से संदिग्ध स्थिति में शव बरामद हुआ, परिजनों ने आत्महत्या से इनकार किया है. रिपोर्ट- सरताज अहमद

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गया में छात्र का शव बरामद ((सांकेतिक तस्वीर))
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 19, 2026 at 1:40 PM IST

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गया: बिहार के गया जिले में एक छात्र की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई है. छात्र की पहचान हर्ष कुमार तिवारी के रूप में हुई है. मामला जिले के इमामगंज थाना के रानीगंज बाजार का है, जहां घर के कमरे में हर्ष का शव मिला था.

दो दिन पहले बुआ के घर से लौटा था छात्र

हर्ष की आत्महत्या के बाद परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है, पिता मयंक तिवारी के अनुसार हर्ष दो दिन पहले ही झारखंड के बोकारो से अपनी बुआ के घर से लौटा था. घटना के समय पिता घर पर मौजूद नहीं थे, स्थानीय लोगों की सूचना के बाद वो घर पर पहुंचे थे. जब वो घर पर पहुंचे तो मुख्य दरवाजे पर ताला लगा हुआ था.

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घर के दरवाजे पर लगा था ताला (ETV Bharat)

छत के रास्ते अंदर पहुंचे स्थानीय लोग

मयंक तिवारी के काफी आवाज देने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला और नाही दरवाजा खुला. जिसके बाद स्थानीय लोगों ने छत के रास्ते से अंदर जाकर झांक तो देखा हर्ष कमरे में मरा पड़ा है. इसके बाद पुलिस को इस घटना की सूचना दी गई.

क्या कहते डीएसपी?

डीएसपी इमामगंज अब्दुर रहमान दानिश का कहना है कि प्रथम दृष्टि घटना आत्महत्या की ही लग रही है, लेकिन पिता ने बेटे की मौत को आत्महत्या मानने से इनकार करते हुए हत्या की आशंका जताई है. पिता मयंक तिवारी का दावा है की मुख्य ग्रिल में ताला लगा था लेकिन जिस कमरे में हर्ष का शव मिला उसका दरवाजा खुला हुआ था, बिस्तर पर रखी कुर्सी शव के पास थी, परिजनों ने हर्ष के गले पर संदिग्ध निशान होने का भी दावा किया है.

"मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गया के अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया है. जांच के लिए डॉग स्क्वायड एवं स्पेशल टीम को भी बुलाया गया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मामला साफ होगा. जहां तक परिजनों का आरोप है उस पर भी पुलिस जांच कर रही है."- अब्दुर रहमान दानिश, डीएसपी, इमामगंज

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परिजनों ने जताई हत्या की आशंका (ETV Bharat)

मयंक तिवारी का एकलौता पुत्र था हर्ष

पिता मयंक तिवारी रानीगंज बाजार में ही व्यवसाय करते हैं, उन्होंने बताया कि 22 वर्षीय हर्ष कुमार तिवारी उनका इकलौता पुत्र था, वह व्यवसाय प्रबंधन स्नातक की पढ़ाई कर रहा था. कभी किसी बात को लेकर उसकी कोई नाराजगी सामने नहीं आती थी.

"वह बेहद शांत और खुशमिजाज लड़का था, वह आत्महत्या नहीं कर सकता, वह किसी तरह के डिप्रेशन में भी नहीं था, पढ़ने में भी तेज था, मुझे शक है कि उसकी हत्या की गई है, हत्या किसने की और क्यों की इसकी जांच पुलिस करे."-मयंक तिवारी, पिता

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