राजौरी गार्डन मेट्रो स्टेशन के पास मिला DU की छात्रा का शव, पुलिस जांच में जुटी
राजौरी गार्डन थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मॉल के पास और मेट्रो स्टेशन के नजदीक मिला युवती का शव, जांच में जुटी पुलिस
Published : August 9, 2026 at 7:36 AM IST|
Updated : August 9, 2026 at 9:23 AM IST
नई दिल्ली: पश्चिम दिल्ली के व्यस्त इलाके राजौरी गार्डन में शुक्रवार को उस वक्त सनसनी फैल गई, जब मॉल के पास और पिंक लाइन मेट्रो स्टेशन से सटे इलाके में एक 19 वर्षीय युवती का शव संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुआ. मृतका की पहचान दिल्ली विश्वविद्यालय के आर्यभट्टा कॉलेज में बीए थर्ड ईयर की छात्रा के रूप में हुई है. पुलिस ने मौके से एक लिखित नोट बरामद किया है, जिसके आधार पर आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है.
गश्त के दौरान पुलिस को मिली सूचना: डीसीपी वेस्ट डिस्ट्रिक्ट, हरेश्वर वी. स्वामी ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि शनिवार को हेड कांस्टेबल अवधेश अपनी नियमित गश्त ड्यूटी पर थे. इसी दौरान उनकी नजर राजौरी गार्डन थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मॉल के पास और मेट्रो स्टेशन के नजदीक पड़ी एक युवती के शव पर पड़ी. उन्होंने तुरंत इसकी सूचना राजौरी गार्डन थाने को दी. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस थाने के वरिष्ठ अधिकारी तुरंत बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे. मामले की गंभीरता को देखते हुए फौरन क्राइम टीम और फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी की टीमों को भी मौके पर बुलाया गया.
क्राइम और एफएसएल टीम ने की बारीकी से जांच: विशेषज्ञ टीमों ने घटनास्थल पर पहुंचकर साक्ष्यों को सुरक्षित किया और हर पहलू की बारीकी से वैज्ञानिक जांच की. जांच के दौरान पुलिस को मृतका के पास से एक नोट बरामद हुआ है, जिसकी लिखावट और उसमें लिखी बातों की तस्दीक की जा रही है. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, घटनास्थल के हालात और प्राथमिक मुआयने से फिलहाल किसी भी तरह की आपराधिक साजिश या बल प्रयोग के संकेत नहीं मिले हैं. पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सुरक्षित रखवा दिया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के असल कारणों और समय का आधिकारिक रूप से खुलासा हो सकेगा.
परिवार में मचा कोहराम, कॉलेज में शोक की लहर: घटना की सूचना जैसे ही मृतका के परिजनों तक पहुंची. वहीं, मृतका के आर्यभट्टा कॉलेज में पढ़ने की पुष्टि होने के बाद सहपाठियों और शिक्षकों के बीच भी शोक की लहर दौड़ गई है. पुलिस मृतका के दोस्तों, परिजनों और सहपाठियों से पूछताछ कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह पिछले कुछ दिनों से किस प्रकार के मानसिक तनाव या दबाव से गुजर रही थी.
BNSS की धारा 194 के तहत कार्यवाही शुरू: पश्चिम जिले के डीसीपी हरेश्वर वी. स्वामी ने बताया कि इस मामले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 194 के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए गहराई से मामले की तफ्तीश कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि मिले नोट और अन्य बयानों के आधार पर आगे की कानूनी कार्यवाही को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है.
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