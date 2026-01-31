दिल्ली: शास्त्री पार्क में मिला अज्ञात युवक का शव, हत्या की आशंका, मामले की गहन जांच जारी
दिल्ली के शास्त्री पार्क स्थित डीडीए पार्क में शनिवार सुबह एक अज्ञात युवक का शव मिलने का मामला सामने आया है.
Published : January 31, 2026 at 1:02 PM IST
नई दिल्ली: उत्तर-पूर्वी दिल्ली के न्यू उस्मानपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत शास्त्री पार्क स्थित डीडीए पार्क में शनिवार सुबह एक अज्ञात युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. मृतक की उम्र लगभग 25 वर्ष बताई जा रही है. प्रारंभिक जांच में युवक की चाकू से गोदकर हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है.
डीसीपी नार्थ ईस्ट आशीष कुमार मिश्रा के अनुसार दिनांक 31 जनवरी 2026 को सुबह के समय न्यू उस्मानपुर पुलिस स्टेशन को डीडीए पार्क में एक व्यक्ति के मृत पड़े होने की सूचना प्राप्त हुई. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची. पार्क में एक युवक का लहूलुहान शव पड़ा मिला, जिस पर चाकू से किए गए कई वार के निशान थे. घटनास्थल की स्थिति को देखते हुए यह स्पष्ट हुआ कि युवक की बेरहमी से हत्या की गई है.
शास्त्री पार्क में मिला अज्ञात युवक का शव: मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया. फोरेंसिक विशेषज्ञों ने घटनास्थल से खून के नमूने, संभावित हथियारों के निशान और अन्य अहम साक्ष्य एकत्र किए हैं, ताकि हत्या के तरीके और समय का पता लगाया जा सके. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जिससे मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि हो सके.
हत्या की आशंका, मामले की गहन जांच जारी: फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई है. पुलिस आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों से पूछताछ कर रही है और यह जानने की कोशिश की जा रही है कि मृतक आखिरी बार किसके साथ देखा गया था. इसके अलावा, पार्क और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि संदिग्ध गतिविधियों और संभावित आरोपियों की पहचान की जा सके.
न्यू उस्मानपुर पुलिस स्टेशन में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हत्या के पीछे के कारणों का पता लगाने और आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के लिए कई टीमें गठित की गई हैं. शुरुआती तौर पर आपसी रंजिश, लूट या किसी व्यक्तिगत विवाद जैसे पहलुओं की भी जांच की जा रही है. पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि यदि किसी के पास इस घटना से जुड़ी कोई भी जानकारी हो तो वह तुरंत पुलिस को सूचित करे. फिलहाल इलाके में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है और मामले की गहन जांच जारी है.
