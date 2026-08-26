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रांची के औघड़ बाबा आश्रम के पास युवक का शव बरामद, हत्या की आशंका, जांच में जुटी पुलिस

रांचीः राज्य की राजधानी रांची के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित औघड़ बाबा आश्रम के पास बुधवार को एक युवक का शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई. शव की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की तहकीकात में जुट गुई. मृतक की पहचान अब तक नहीं हो सकी है.

चाकू मार कर हत्या की आशंका

रांची के कोतवाली एएसपी निखिल राय ने बताया कि प्रथम दृष्टया युवक की हत्या किए जाने की आशंका है. युवक के शरीर पर खून के निशान मिले हैं. जिस स्थिति में शव बरामद हुआ है, उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चाकू से वार कर उसकी हत्या की गई है. हालांकि हत्या के वास्तविक कारण और घटना में इस्तेमाल हथियार के संबंध में पुलिस की जांच जारी है. घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाने के लिए एफएसएल की टीम को भी बुलाया है. टीम घटनास्थल से वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य एकत्र कर रही है.

अभी तक मृतक की पहचान नहीं हुई है

इधर, मृतक की पहचान के लिए पुलिस ने उसकी तस्वीर जिले के सभी थानों को भेजी है. पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि हाल के दिनों में किसी युवक के लापता होने की शिकायत तो दर्ज नहीं हुई है. गुमशुदगी के मामलों से शव की तस्वीर का मिलान कर मृतक की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है. शव की पहचान होने पर हत्याकांड के खुलासे में मदद मिलेगी.