ETV Bharat / state

गंगा में बहकर आया महिला का शव, हरिद्वार में रेलिंग में फंसा, शिनाख्त के प्रयास तेज

हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में अज्ञात महिला का शव बैरागी कैंप के पास लगी गंगा की रेलिंग में फंसा मिला. पुलिस जांच में जुटी

WOMAN BODY RECOVERED IN HARIDWAR
हरिद्वार में अज्ञात महिला का शव मिला (Concept Image ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 20, 2025 at 9:03 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हरिद्वार: कनखल थाना क्षेत्र में गंगा से एक महिला का शव मिलने से सनसनी मच गई. सूचना मिलते ही कनखल थाना पुलिस मौके पर पहुंची. शव को गंगा से बाहर निकाला गया. महिला की शिनाख्त नहीं हो सकी है. महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है.

गंगा में मिला महिला का शव: जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ था. जल स्तर बढ़ने के साथ ही एक महिला का शव गंगा में बहकर आया और कनखल के बैरागी कैंप में लगी गंगा की रेलिंग में फंस गया. रेलिंग में शव फंसा देख आसपास के क्षेत्र में सनसनी मच गई. शव को देखने के लिए स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर जमा होने लगी. सूचना मिलते ही कनखल थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद महिला के शव को बाहर निकाला. पुलिसकर्मियों ने आसपास खड़े लोगों से महिला की शिनाख्त कराने का प्रयास किया. काफी कोशिश के बाद भी महिला की शिनाख्त नहीं हो सकी.

महिला की शिनाख्त करने के प्रयास: कनखल थाना प्रभारी मनोहर रावत ने बताया कि-

गंगा की धारा के बीच में महिला का शव मिलने की सूचना पर पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची थी. आसपास के लोगों से महिला की शिनाख्त कराने के प्रयास किए गए, लेकिन मृतक महिला की शिनाख्त नहीं हो सकी. फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है. शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया है. मृतक महिला की शिनाख्त कराने के प्रयास किए जा रहे हैं. फिलहाल गहनता से मामले की जांच की जा रही है.
-मनोहर रावत, थाना प्रभारी-

पुलिस कर रही है जांच: थाना प्रभारी मनोहर रावत ने बताया कि पता लगाया जा रहा है कि महिला का शव किन परिस्थितियों ने गंगा में पहुंचा, इसकी बारीकी से जांच की जा रही है. महिला की शिनाख्त के प्रयास जारी हैं.

दूसरे स्थान से बहकर आया हो सकता है शव: ऐसी आशंका भी जताई जा रही है कि महिला का शव कहीं और से बहकर हरिद्वार आया है. इसलिए स्थानीय लोग शव की पहचान नहीं कर पाए हैं. इसके साथ ही ये सवाल भी खड़ा हो गया है कि क्या महिला गंगा में डूब गई थी. कहीं महिला पहाड़ी से गंगा में तो नहीं गिरी. ऐसी भी आशंका है कि कहीं महिला की हत्या करके तो गंगा में नहीं बहा दिया गया. फिलहाल इन सारे सवालों के जवाब पुलिस की जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेंगे.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

BODY FOUND IN GANGA
WOMAN DIED IN HARIDWAR
गंगा में महिला का शव
हरिद्वार में अज्ञात महिला की मौत
WOMAN BODY RECOVERED IN HARIDWAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.