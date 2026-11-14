फरीदाबाद के गंदे नाले से मिली महिला की लाश, हाथ-पैर बांधकर फेंका गया था, पहचान की कोशिशें जारी
Faridabad Woman Body Found : फरीदाबाद के समयपुर गांव के पास नाले में अज्ञात महिला का शव मिला है.
Published : November 14, 2026 at 10:31 PM IST
Faridabad Woman Body Found : फरीदाबाद के सेक्टर-58 थाना क्षेत्र के समयपुर गांव के पास शनिवार को एक गंदे नाले में करीब 25 से 26 वर्षीय अज्ञात महिला का शव मिलने का मामला सामने आया है.
हाथ-पैर रस्सी से बंधे हुए थे : महिला के हाथ-पैर रस्सी से बंधे हुए थे. शव की हालत देखकर आशंका जताई जा रही है कि महिला की हत्या कर शव को नाले में फेंका गया है. सूचना मिलने के बाद पुलिस, क्राइम ब्रांच और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. सिकरोना चौकी इंचार्ज मनोज कुमार ने बताया कि शनिवार दोपहर करीब 3 बजे समयपुर गांव के पास से गुजरने वाले नाले में एक महिला का शव दिखाई देने की सूचना मिली थी. पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो नाले के किनारे एक पेड़ के पास महिला का शव पड़ा हुआ था. स्थानीय लोगों की मदद से शव को नाले से बाहर निकलवाया गया. जांच के दौरान महिला के हाथ और पैर रस्सी से बंधे हुए मिले. आशंका है कि महिला के शव को किसी भारी पत्थर से बांधकर नाले में फेंका गया होगा.
3-4 दिन पुरानी लाश : पुलिस के अनुसार, महिला का शव करीब तीन से चार दिन पुराना है. पानी में पड़े रहने के कारण महिला का चेहरा काफी खराब हो चुका है, जिससे उसकी पहचान करना मुश्किल हो रहा है. पुलिस ने आसपास के लोगों की मदद से महिला की पहचान करने की कोशिश की लेकिन अभी तक उसकी पहचान नहीं हो पाई है. घटना की सूचना मिलने पर क्राइम ब्रांच की टीम भी मौके पर पहुंची. वहीं, एफएसएल की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जरूरी साक्ष्य जुटाए. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए ईएसआई मेडिकल कॉलेज भेजने की प्रक्रिया शुरू की है. चौकी इंचार्ज मनोज कुमार ने बताया कि महिला की पहचान कराने के लिए आसपास के गांवों और क्षेत्रों में पूछताछ की जाएगी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का पता चल सकेगा. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.
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