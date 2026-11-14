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फरीदाबाद के गंदे नाले से मिली महिला की लाश, हाथ-पैर बांधकर फेंका गया था, पहचान की कोशिशें जारी

फरीदाबाद के गंदे नाले से मिली महिला की लाश ( ETV Bharat )

Faridabad Woman Body Found : फरीदाबाद के सेक्टर-58 थाना क्षेत्र के समयपुर गांव के पास शनिवार को एक गंदे नाले में करीब 25 से 26 वर्षीय अज्ञात महिला का शव मिलने का मामला सामने आया है.

हाथ-पैर रस्सी से बंधे हुए थे : महिला के हाथ-पैर रस्सी से बंधे हुए थे. शव की हालत देखकर आशंका जताई जा रही है कि महिला की हत्या कर शव को नाले में फेंका गया है. सूचना मिलने के बाद पुलिस, क्राइम ब्रांच और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. सिकरोना चौकी इंचार्ज मनोज कुमार ने बताया कि शनिवार दोपहर करीब 3 बजे समयपुर गांव के पास से गुजरने वाले नाले में एक महिला का शव दिखाई देने की सूचना मिली थी. पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो नाले के किनारे एक पेड़ के पास महिला का शव पड़ा हुआ था. स्थानीय लोगों की मदद से शव को नाले से बाहर निकलवाया गया. जांच के दौरान महिला के हाथ और पैर रस्सी से बंधे हुए मिले. आशंका है कि महिला के शव को किसी भारी पत्थर से बांधकर नाले में फेंका गया होगा.