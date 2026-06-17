ETV Bharat / state

केदारनाथ यात्रा मार्ग पर नदी किनारे मिली लाश, एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू, नहीं हो सकी पहचान

रुद्रप्रयाग: विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ यात्रा मार्ग पर स्थित गौरीकुंड क्षेत्र में बुधवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब नदी किनारे एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़े होने की सूचना मिली. सूचना मिलते ही राज्य आपदा प्रतिवादन बल (एसडीआरएफ) की टीम तत्काल सक्रिय हुई और दुर्गम एवं जोखिमपूर्ण क्षेत्र में पहुंचकर शव को सुरक्षित बाहर निकालते हुए पुलिस के सुपुर्द कर दिया. घटना के बाद क्षेत्र में विभिन्न तरह की चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है, जबकि पुलिस मृतक की पहचान और मौत के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है.

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, 17 जून 2026 को सुबह लगभग 5:30 बजे गौरीकुंड छोटी पार्किंग के पास कार्यरत एक घोड़ा संचालक ने नदी किनारे एक व्यक्ति को मृत अवस्था में पड़े देखा. घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन और पुलिस को दी गई. सूचना मिलते ही एसडीआरएफ पोस्ट सोनप्रयाग की टीम ने कोतवाली सोनप्रयाग को अवगत कराया और निरीक्षक अनिरुद्ध सिंह के नेतृत्व में रेस्क्यू दल तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुआ.

घटनास्थल पर पहुंची एसडीआरएफ टीम ने पाया कि, शव नदी किनारे ऐसे स्थान पर पड़ा हुआ था, जहां पहुंचना और उसे बाहर निकालना चुनौतीपूर्ण था. टीम ने पूरी सतर्कता और पेशेवर दक्षता का परिचय देते हुए आवश्यक सुरक्षा उपाय अपनाए और स्ट्रेचर की सहायता से शव को दुर्गम क्षेत्र से मुख्य सड़क तक पहुंचाया. इसके बाद शव को आगे की कार्रवाई और पोस्टमॉर्टम की प्रक्रिया के लिए जिला पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया.

रुद्रप्रयाग पुलिस का कहना है कि, शुरुआती जांच में मृतक की पहचान नहीं हो पाई है. पुलिस द्वारा आसपास के क्षेत्रों में पूछताछ की जा रही है और गुमशुदगी के मामलों का भी मिलान किया जा रहा है. मृतक की शिनाख्त के लिए आवश्यक प्रयास तेज कर दिए गए हैं. वहीं, मौत के वास्तविक कारणों का पता पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही चल सकेगा.