लक्सर-रायसी रेलवे स्टेशन के बीच पटरी पर मिला बुजुर्ग का शव, शिनाख्त में जुटी पुलिस

लक्सर रेलवे स्टेशन ( Etv Bharat )

लक्सर: हरिद्वार जिले में लक्सर और रायसी रेलवे स्टेशन के बीच एक बुजुर्ग की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई. पुलिस ने शव की शिनाख्त का प्रयास किया, लेकिन उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी. रेलवे ट्रैक पर मिला शव: पुलिस के अनुसार, मंगलवार को कंट्रोल रूम को लक्सर-रायसी के बीच रेलवे ट्रैक पर एक शव होने की सूचना मिली थी. सूचना पाकर कस्बा चौकी प्रभारी विपिन कुमार पुलिस बल लेकर मौके पर पहुंचे. शव को कब्जे में ले लिया. मृतक की आयु 65 और 70 वर्ष के बीच होने का अनुमान है. पुलिस ने शव की पहचान का प्रयास किया, लेकिन उसकी पहचान नहीं हो सकी. कोतवाल राजीव रौथाण ने बताया कि-