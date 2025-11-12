जंगल में मिली 75 साल के बुजुर्ग की लाश, 20 दिन से था लापता, पुलिस मामले की जांच में जुटी
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. पीएम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 12, 2025 at 1:46 PM IST
रामनगर: नैनीताल जिले के रामनगर में बेलगड़ क्षेत्र के पास जंगल में बुजुर्ग व्यक्ति की लाश मिली है. लाश मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी. आसपास के लोगों ने तत्काल पुलिस को मामले की सूचना दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की और वहां मौजूद लोगों से पूछताछ भी की.
मृतक की शिनाख्त हुई: पुलिस ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस के अनुसार मृतक की शिनाख्त 75 साल के सोहन लाल पुत्र बंशी लाल निवासी किशनपुर छोई, रामनगर के रूप में हुई है. पुलिस ने सोहन लाल के परिजनों को मामले की जानकारी दी.
20 दिन से लापता से सोहन लाल: सोहन लाल के बेटे कृपाल ने पुलिस को बताया कि करीब बीस दिन पहले उनके पिता घर से हरिद्वार जाने की बात कहकर निकले थे, लेकिन उसके बाद वो वापस नहीं लौटे. परिजनों ने उन्हें काफी तलाश किया, लेकिन उनका कुछ भी पता नहीं चल पाया. वहीं आज उनके मौत की खबर मिली.
जंगली जानवरों के हमले की आशंका: कृपाल ने बताया कि उन्हें पिता साधु स्वभाव के थे और अक्सर अक्सर धार्मिक यात्राओं पर जाते रहते थे. करीब 20 दिन पहले भी वो हरिद्वार जाने के लिए निकले थे, लेकिन लौटकर नहीं है. कृपाल का आशंका है कि वापसी के दौरान जंगल में किसी जानवर ने उनक पर हमला कर दिया होगा, जिससे उनकी मौत हो गई.
पुलिस शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा: पुलिस ने बताया कि सोहन लाल का शव बुरी तरह सड़ा-गला मिला है, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि मौत करीब 10 से 15 दिन पहले हुई होगी. फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. साथ ही आगे की जांच शुरू कर दी है.
इलाके में जंगली जानवरों का आतंक: पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों की सही जानकारी मिल सकेगी. स्थानीय लोगों का कहना है कि बेलगड़ और किशनपुर छोई के बीच के जंगलों में अक्सर तेंदुए और अन्य जंगली जानवर दिखाई देते हैं, जिससे ग्रामीणों में भय बना हुआ है. पुलिस ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि वे जंगल की ओर अकेले न जाएं और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत प्रशासन को दें.
