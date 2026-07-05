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मेनाल झरने में मिला वृद्ध का शव, जहां की थी कई साल नौकरी...

मृतक बाबूलाल पुरातत्व विभाग से सेवानिवृत्त थे. कई साल मेनाल झरने पर ही नौकरी की थी.

Body found at Menal Waterfall
मेनाल झरने में मिला शव (Photo: Local Person)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 5, 2026 at 2:45 PM IST

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चित्तौड़गढ़: जिले में बेगूं उपखंड के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल मेनाल झरने में रविवार सुबह 60 वर्षीय व्यक्ति का शव सिविल डिफेंस की सहायता से निकाला गया.बुजुर्ग शनिवार रात मेनाल झरने में गिर गए थे. पुलिस ने शव को बेगूं चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया.शव का बाद में पोस्टमार्टम कराया और परिजनों को सौंपा. इस हादसे की सूचना से मेनाल क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई.

बेगूं सीआई कमल प्रसाद ने बताया कि पुलिस को एक व्यक्ति के मेनाल झरने में गिरने की सूचना मिली. मौका निरीक्षण के बाद सिविल डिफेंस टीम को चित्तौड़गढ़ से बुलाया गया. टीम ने रस्सों और ट्यूब की मदद से तलाश शुरू की. यहां काफी देर तलाश के बाद शव मिल गया, जिसे बाहर निकाला. मृतक की पहचान बाबूलाल पुत्र उदयलाल निवासी मेनाल के रूप में हुई. बाबूलाल पुरातत्व विभाग से सेवानिवृत्त थे. वर्षों तक मेनाल झरने पर ही नौकरी की थी.

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सीआई कमल प्रसाद ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया कि बाबूलाल शनिवार रात करीब 9 बजे झरने के पास आया था. ऊंचाई से गिरने के कारण कुंड के पास चट्टानों से टकरा कर पानी में जा गिरा. मौके पर ही मौत हो गई. सीआई ने बताया कि बाबूलाल गृह क्लेश से भी परेशान था. पुलिस मामले की विभिन्न पहलुओं से जांच कर रही है.

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