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रात में प्रेमी के साथ गई युवती की सड़क किनारे मिली लाश, हत्या की आशंका, काशीपुर का मामला

मृतका की मां का कहना है कि करीब छह महीने पहले उनकी बेटी रमपुरा के रहने वाले एक व्यक्ति के संपर्क में आई थी. आरोप है कि उस व्यक्ति ने उनकी बेटी को मॉडलिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का झांसा दिया था और इसी बहाने से उनकी बेटी उस व्यक्ति के संपर्क में आई.

पुलिस ने सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच शुरू कर दी है. मृतका की उम्र करीब 18 साल बताई जा रही है. मृतका का परिवार मूल रूप से बिहार का रहने वाला है. हालांकि वो बीते 22 सालों से काशीपुर में ही रह रहे हैं. जिस लड़की की हत्या हुई है, उसने इसी साल हाईस्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की थी.

जानकारी के मुताबिक कुछ लोगों ने पुलिस को जानकारी दी कि रामनगर रोड पर सड़क किनारे एक लड़की की लाश पड़ी है. मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घटना स्थल की जांच शुरू की. फॉरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए. पुलिस अधिकारियों के अनुसार प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है.

रुद्रपुर: ऊधम सिंह नगर जिले से बड़ी खबर सामने आई है. काशीपुर में रामनगर रोड पर सड़क किनारे 18 साल की छात्रा का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है. इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी. पुलिस ने प्रथमदृष्टया हत्या की आशंका जताई है. मृतका की मां ने एक युवक पर बेटी को मॉडलिंग कराने का झांसा देकर अपने संपर्क में रखने का आरोप लगाया है. पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है.

मां के अनुसार उस व्यक्ति को लेकर अक्सर उनका अपनी बेटी से विवाद भी होता था. मां का आरोप है वो व्यक्ति उनकी बेटी से कहता था कि उसके परिवार वाले उसके भविष्य के बारे में अच्छा नहीं सोचते और वह उसे मॉडलिंग के क्षेत्र में आगे ले जाएगा.

परिवार के मुताबिक पांच जुलाई को उनकी बेटी का जन्मदिन था, तभी उस व्यक्ति को लेकर घर में विवाद हुआ था. साथ ही मृतका की मां का ये भी कहना है कि उनकी बेटी को कोई लड़का देर रात अपने साथ ले गया था, जिसे उसका कथित प्रेमी कहा जा रहा है. इसके बाद दोनों कहां गए और रात में उनके साथ क्या घटनाक्रम हुआ, यह अभी जांच का विषय है. पुलिस इसी कड़ी को महत्वपूर्ण मानकर आगे की जांच कर रही है.

एसपी काशीपुर स्वपन किशोर सिंह ने बताया कि सुबह एक राहगीर ने सड़क किनारे युवती का शव पड़े होने की सूचना पुलिस को दी थी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव की जांच-पड़ताल की. प्रथमदृष्टया युवती की हत्या किए जाने की आशंका है. पुलिस ने परिजनों को सूचना देकर उनकी तहरीर के आधार पर जांच शुरू कर दी है.

-स्वपन किशोर सिंह, एसपी काशीपुर-

एसपी ने बताया कि मृतका की मां ने एक कथित प्रेमी के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी है. इन तथ्यों की पुलिस द्वारा पुष्टि कराई जा रही है. यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि युवक और युवती रात में कहां गए थे और इसके बाद क्या घटनाक्रम हुआ.

पुलिस का कहना है कि सभी संभावित पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है और जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा. फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत के वास्तविक कारण और चोटों की स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है. पुलिस घटनास्थल से मिले साक्ष्यों, फॉरेंसिक रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज और परिजनों से मिली जानकारी के आधार पर मामले की जांच आगे बढ़ा रही है.

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