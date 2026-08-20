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केके यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में 18 साल की छात्रा की मौत, कमरे में मिला शव

नालंदा में कमला गर्ल्स हॉस्टल से एग्रीकल्चर की छात्रा की मौत हो गई है.उसका शव हॉस्टल के कमरे से मिला है. रिपोर्ट- मो. महमूद आलम

Nalanda Student killed herself
नालंदा में एग्रीकल्चर की छात्रा की मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 20, 2026 at 8:11 AM IST

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नालंदा: बिहार के नालंदा के दीपनगर थाना क्षेत्र बेरौटी नेपुरा गांव में स्थित केके यूनिवर्सिटी के कमला गर्ल्स हॉस्टल में एग्रीकल्चर की छात्रा की संदिग्ध हालात में मौत का मामला सामने आया है. सहरसा के नया बाजार की रहने वाली 18 वर्षीय छात्रा जो कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में 5वें सेमेस्टर की छात्रा थी, उसका शव हॉस्टल के कमरे से बरामद हुआ है. हालांकि प्रथम दृष्टया यह मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है.

कुछ दिनों से तनाव में थी छात्रा: अन्य छात्रों के अनुसार यह पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़े डिप्रेशन का बताया जा रहा है. साथी छात्र-छात्राओं का कहना है, कि छात्रा पिछले दो-तीन दिनों से काफी तनाव में थी और अक्सर रोती रहती थी. पुलिस ने इस मामले में पूछताक्ष के लिए गंगा बॉयज हॉस्टल के एक छात्र को भी बुलाया है, जिससे छात्रा और उसकी रूममेट्स का करीबी दोस्त बताया जा रहा है.

"घटना से कुछ समय पहले उसे फोन पर किसी से बहस करते हुए भी सुना गया था. वह किसी गहरी परेशानी में थी, लेकिन उसने अपनी परेशानी किसी से साझा नहीं की थी."-छात्र

घटना के दिन कॉलेज गई थी छात्रा: मिली जानकारी के अनुसार, छात्रा कमला हॉस्टल के अपने कमरे में दो अन्य छात्राओं के साथ रहती थी. यानी एक कमरे में कुल तीन लड़कियां रहती थी. घटना वाले दिन छात्रा क्लास करने नहीं गई थी. उसकी दोनों रूममेट्स कॉलेज में पढ़ाई करने गई हुई थी.

दोपहर से बंद था छात्रा का कमरा: छात्रा का कमरा दोपहर करीब 2:00 बजे से अंदर से बंद था. जब शाम करीब 4:30 बजे दरवाजा खोला गया, तो अंदर छात्रा मृत अवस्था में मिली. घटना के बाद घबराई दोनों रूममेट्स ने अपना सामान निकालकर दूसरे कमरे में शिफ्ट कर लिया है.

छात्रा का भाई ने क्या कहा?: छात्रा के चचेरे भाई ने बताया कि कॉलेज प्रशासन ने पहले परिजनों को फोन कर कहा था कि 'उसकी की तबीयत बहुत खराब है, जल्दी आइए.' लेकिन महज आधे घंटे बाद ही दोबारा फोन कर उसकी मौत की सूचना दे दी गई. भाई के मुताबिक, एक दिन पहले ही छात्रा की अपने माता-पिता से फोन पर बात हुई थी.

"माता-पिता से बातचीत के दौरान मेरी बहन बिल्कुल सामान्य थी और उसके व्यवहार से जरा भी नहीं लग रहा था कि वह तनाव में है या आत्महत्या जैसा कोई खौफनाक कदम उठा सकती है."- छात्रा का भाई

क्या बोली पुलिस?: घटना की सूचना मिलते ही सदर डीएसपी-1 अमरनाथ दल-बल के साथ यूनिवर्सिटी परिसर पहुंचे. उन्होंने ने बताया कि फिलहाल आत्महत्या के स्पष्ट कारणों का पता नहीं चल सका है. एफएसएल की टीम को मौके पर बुलाकर वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं.

"पुलिस हॉस्टल के छात्रों, वार्डन और उसके करीबी दोस्त से भी पूछताछ कर रही है. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पावापुरी अस्पताल भेज दिया गया है."- अमरनाथ, सदर डीएसपी-1

पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार: घटना की सूचना मिलते ही परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. सहरसा से परिजन नालंदा पहुंच रहे हैं. परिजनों का कहना है, कि एक दिन पहले ही छात्रा से उनकी सामान्य बातचीत हुई थी और वह ऐसा खौफनाक कदम उठा लेगी, इसका उन्हें जरा भी अंदेशा नहीं था. अब पुलिस की विस्तृत जांच, कॉल डिटेल्स और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही महक की मौत की असली वजह से पर्दा उठ सकेगा.

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