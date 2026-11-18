नोएडा के खंडहर में मिला लापता युवक का शव, संदिग्ध परिस्थितियों में घर से हुआ था गायब, जांच में जुटी पुलिस
फिलहाल युवक की मौत के कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगा.
Published : November 18, 2026 at 7:41 PM IST
नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा के थाना फेस-2 क्षेत्र के ककराला गांव में बुधवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब एक खंडहर के अंदर 19 वर्षीय युवक का शव बरामद हुआ. युवक पिछले तीन दिनों से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता था. शव मिलने के बाद परिजनों ने उसकी पहचान हसीन के रूप में की. मृतक के शरीर पर कई जगह चोट के निशान मिलने की बात सामने आई है. ऐसे में परिजनों ने युवक की हत्या किए जाने की आशंका जताई है. सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
मृतक हसीन के भाई साजिद और जीजा सद्दाम के मुताबिक, मृतक हसीन पुत्र जमशेद मूल रूप से हापुड़ जनपद के धौलाना थाना क्षेत्र के बजेड़ा गांव का रहने वाला था. वह ककराला गांव में किराए के मकान में रहकर सेक्टर-80 स्थित एक कंपनी में हेल्पर के रूप में काम करता था. बताया जा रहा है कि 15 नवंबर को वह संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया था. काफी तलाश करने के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिला तो परिजनों ने 17 नवंबर को थाना फेस-2 में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी. बुधवार को पुस्ता पार कॉलोनी, ककराला में एक खंडहर के अंदर उसका शव मिलने की सूचना पुलिस को मिली. मृतक के परिजन हसीन की बेरहमी से हत्या का आरोप लगा रहे है.
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डीसीपी सेंट्रल नोएडा डॉ. प्रवीण रंजन सिंह ने बताया कि पीआरवी के जरिए शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी. पुलिस अधिकारियों और फील्ड यूनिट ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया. मृतक की पहचान हसीन के रूप में हुई है. परिजन भी मौके पर मौजूद थे. पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की गहनता से जांच की जा रही है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है. फिलहाल युवक की मौत के कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगा. तीन दिन से लापता युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है.
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