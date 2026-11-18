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नोएडा के खंडहर में मिला लापता युवक का शव, संदिग्ध परिस्थितियों में घर से हुआ था गायब, जांच में जुटी पुलिस

नोएडा में मिला युवक का शव ( File Photo )

नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा के थाना फेस-2 क्षेत्र के ककराला गांव में बुधवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब एक खंडहर के अंदर 19 वर्षीय युवक का शव बरामद हुआ. युवक पिछले तीन दिनों से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता था. शव मिलने के बाद परिजनों ने उसकी पहचान हसीन के रूप में की. मृतक के शरीर पर कई जगह चोट के निशान मिलने की बात सामने आई है. ऐसे में परिजनों ने युवक की हत्या किए जाने की आशंका जताई है. सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.