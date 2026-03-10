ETV Bharat / state

अंबाला छावनी के पार्क में मिली डेड बॉडी, परिजन बता रहे हत्या, पुलिस की तफ्तीश जारी

हरियाणा के अंबाला छावनी के भीमराव अंबेडकर पार्क में एक 26 वर्षीय युवक जितेंद्र का शव मिला है.

Body of a youth Jitendra was found in Bhimrao Ambedkar Park in Ambala Cantonment
अंबाला छावनी के पार्क में मिली डेड बॉडी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 10, 2026 at 10:15 PM IST

|

Updated : March 10, 2026 at 10:32 PM IST

2 Min Read
अंबाला : हरियाणा के अंबाला छावनी इलाके के भीमराव अंबेडकर पार्क में एक 26 वर्षीय युवक जितेंद्र का शव मिलने से सनसनी फैल गई. मौके पर पहुंचे मृतक के परिजनों ने इसे हत्या बताया जबकि पुलिस ने फिलहाल शव को कब्जे में ले कर पोस्टमार्टम के लिए अंबाला छावनी के नागरिक अस्पताल में रखवा दिया है ताकि पोस्टमार्टम के बाद आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा सके

पार्क में मिली युवक की डेड बॉडी : अंबाला छावनी के भीमराव अंबेडकर पार्क में जितेंद्र का शव मिलने के बाद मौके पर पहुंची मृतक की पत्नी प्राची ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि जितेंद्र पार्क में पड़ा है लेकिन जब यहां आकर उन्होंने देखा तो जितेंद्र की लाश पार्क में पड़ी मिली. परिजन इसे हत्या बता रहे हैं.

अंबाला छावनी के पार्क में मिली डेड बॉडी (Etv Bharat)

पुलिस कर रही मामले की जांच : 26 साल के जितेंद्र का शव पार्क में मिलने के बाद परिजन इसे हत्या बता रहे हैं, लेकिन पुलिस इस मामले में हर पहलू से जांच कर रही है. मौक़े पर पहुंची थाना पड़ाव पुलिस ने सीन ऑफ़ क्राइम की टीम को मौक़े पर बुलाया जिन्होंने इस मामले में आस पास से सभी सबूत इकट्ठा किये और फिर शव को पोस्टमार्टम के लिए अंबाला छावनी के नागरिक हॉस्पिटल में भेज दिया. थाना पड़ाव SHO धर्मवीर सिंह का कहना है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही आगामी कार्रवाई की जाएगी.

TAGGED:

AMBALA DEAD BODY
BHIMRAO AMBEDKAR PARK
अंबाला में लाश मिली
अंबाला में युवक का शव
AMBALA DEAD BODY

