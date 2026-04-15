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यूपी से नौकरी के लिए इंटरव्यू देने हरिद्वार आया था 25 साल का यश, गंगनहर में मिला शव, परिजन सदमे में

हरिद्वार: नौकरी के इंटरव्यू के देने हरिद्वार आए एक युवक का शव गंगा में मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई. मृतक की पहचान 25 वर्षीय यश ओझा के रूप में हुई है, जो कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश का रहने वाला है. यश बीती 9 अप्रैल से लापता बताया जा रहा था. जानकारी के अनुसार, यश ओझा हरिद्वार में एक निजी कंपनी में नौकरी के लिए इंटरव्यू देने आया था. उसका शव ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र स्थित रेगुलेटर पुल के पास गंगा नदी में बरामद हुआ. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा.

यूपी से नौकरी के लिए इंटरव्यू देने आए युवक का शव मिला: पुलिस के मुताबिक, यश ओझा नौकरी के लिए इंटरव्यू देने के लिए हरिद्वार आया था. इस संबंध में उसने परिजनों को भी जानकारी दी थी. युवक को आखिरी बार नगर कोतवाली क्षेत्र के एक होटल में देखा गया था. 09 अप्रैल से उसका परिजनों से कोई संपर्क भी नहीं हुआ. परिजन युवक की तलाश कर रहे थे.

गंगनहर में मिला 25 साल के युवक का शव: इसी बीच मंगलवार को पुलिस को सूचना मिली कि ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में रेगुलेटर पुल पर एक शव गंगनहर में उतरा रहा है. गंगनहर में शव की सूचना से क्षेत्र में सनसनी मच गई. मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. सूचना मिलते ही ज्वालापुर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को गंगनहर से बाहर निकाला गया.