यूपी से नौकरी के लिए इंटरव्यू देने हरिद्वार आया था 25 साल का यश, गंगनहर में मिला शव, परिजन सदमे में
उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले से यश ओझा नौकरी के लिए इंटरव्यू देने आया था, 9 अप्रैल से उसका परिजनों से संपर्क नहीं हुआ था
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 15, 2026 at 8:00 AM IST
हरिद्वार: नौकरी के इंटरव्यू के देने हरिद्वार आए एक युवक का शव गंगा में मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई. मृतक की पहचान 25 वर्षीय यश ओझा के रूप में हुई है, जो कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश का रहने वाला है. यश बीती 9 अप्रैल से लापता बताया जा रहा था. जानकारी के अनुसार, यश ओझा हरिद्वार में एक निजी कंपनी में नौकरी के लिए इंटरव्यू देने आया था. उसका शव ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र स्थित रेगुलेटर पुल के पास गंगा नदी में बरामद हुआ. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा.
यूपी से नौकरी के लिए इंटरव्यू देने आए युवक का शव मिला: पुलिस के मुताबिक, यश ओझा नौकरी के लिए इंटरव्यू देने के लिए हरिद्वार आया था. इस संबंध में उसने परिजनों को भी जानकारी दी थी. युवक को आखिरी बार नगर कोतवाली क्षेत्र के एक होटल में देखा गया था. 09 अप्रैल से उसका परिजनों से कोई संपर्क भी नहीं हुआ. परिजन युवक की तलाश कर रहे थे.
गंगनहर में मिला 25 साल के युवक का शव: इसी बीच मंगलवार को पुलिस को सूचना मिली कि ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में रेगुलेटर पुल पर एक शव गंगनहर में उतरा रहा है. गंगनहर में शव की सूचना से क्षेत्र में सनसनी मच गई. मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. सूचना मिलते ही ज्वालापुर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को गंगनहर से बाहर निकाला गया.
ऐसे हुई युवक की पहचान: इसके बाद मौके पर मौजूद लोगों से मृतक की शिनाख्त कराने के प्रयास किए गए लेकिन उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी. इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था. पुलिस जांच में आमने आया कि मृतक के हुलिए से मिलता जुलता, एक युवक कौशांबी से लापता चल रहा है. पुलिस ने परिजनों से संपर्क किया और परिजनों को सूचना दे दी गई. सूचना मिलते ही परिजन हरिद्वार पहुंचे और उन्होंने शव की शिनाख्त कर ली है.
हादसा या आत्महत्या की गुत्थी में उलझी पुलिस: पुलिस की प्राथमिक जांच में यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि युवक, गंगा में नहाते समय हादसे का शिकार हुआ या उसने खुद छलांग लगाई. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है. घटना के बाद इलाके में चर्चा का माहौल है और पुलिस सच्चाई का पता लगाने में जुटी हुई है. ज्वालापुर कोतवाली प्रभारी चंद्रभान सिंह ने बताया कि-
गंगनहर में यूपी के युवक का शव मिला है. पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है. साथ ही, परिजनों से भी विस्तृत जानकारी जुटाई जा रही है. जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा.
-चंद्रभान सिंह, कोतवाली प्रभारी, ज्वालापुर-
ये भी पढ़ें: गंगा नदी में डूबा बैंक कर्मी, दोस्तों के साथ आया था घूमने, सर्च ऑपरेशन जारी