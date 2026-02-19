ETV Bharat / state

फंदे से लटकता मिला सरकारी टीचर का शव; प्रतापगढ़ के प्राथमिक विद्यालय में थी तैनाती

प्रभारी निरीक्षक अमेठी रवि सिंह ने बताया कि मृतक की पहचान रायपुर फुलवारी निवासी राम प्रकाश वर्मा के रूप में हुई है.

घर के भीतर फंदे से लटकता मिला शव. (Photo Credit: ETV Bharat)
अमेठी: घर के भीतर ही सरकारी टीचर का संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका शव मिला है. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू की है. घटना अमेठी थाना क्षेत्र के रायपुर फुलवारी इलाके में बुधवार देर रात की है.

प्रभारी निरीक्षक अमेठी रवि सिंह ने बताया कि मृतक की पहचान रायपुर फुलवारी निवासी राम प्रकाश वर्मा (46) पुत्र लल्लन वर्मा के रूप में हुई है. राम प्रकाश वर्मा प्रतापगढ़ जिले के प्राथमिक विद्यालय गौहानी में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात थे.

बुधवार मध्य रात्रि में इनका शव फांसी के फंदे पर लटकता पाया गया है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया गया. प्रारंभिक जांच में मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है. सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है.

अकेले रहते थे टीचर: उन्होंने बताया कि घटना से परिजनों को सदमा लगा है. घटना के बारे में कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है. मृतक मूलरूप से संग्रामपुर थाना क्षेत्र के बढ़ईपुर का रहने वाले थे. मृतक अपने परिवार के साथ रायपुर फुलवारी में घर बनाकर रहते थे.

मृतक के तीन बच्चे हैं. बताया जा रहा है कि एक सप्ताह से वह इस घर में अकेले रहते थे. परिवार वाले बढ़ईपुर गांव में रहते थे. बुधवार को मृतक के घर वालों ने जब फोन पर बात करने की कोशिश की तो उसका फोन रिसीव नहीं हुआ.

लगातार फोन न उठने पर परिजन परेशान हो गए. जब यहां आकर देखा तो दरवजा अंदर से बंद था. काफी प्रयास के बाद जब दरवजा नहीं खुला तो पड़ोस के छत से घर के अंदर देखने पर फांसी के फंदे पर लटका मिला.

