आगरा में युवती की हत्या कर फेंका शव; शरीर पर मिले चोट के कई निशान, यमुना पुल पर बोरे में बरामद

डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि पुलिस हाईवे, एक्सप्रेस वे और शहर के सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है.

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 24, 2026 at 10:10 PM IST

आगरा : जिले में यमुना नदी के जवाहर पुल पर बोरे में बंद एक युवती का शव बरामद हुआ है. युवती के शरीर पर चोट के कई निशान मिले हैं. पुलिस ने बताया कि युवती की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं. शव को पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया गया है.


डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि मृतका की उम्र करीब (28) साल लग रही है. उसके चेहरे और गर्दन पर चोट के निशान हैं. आशंका है कि उसकी हत्या करके बोरे में बंद किया गया. जिन्होंने भी युवती की हत्या की है, वो उसका शव बोरे में बंद करके यमुना में फेंकने आए होंगे. लेकिन, बोरा जवाहर पुल पर ही छोड़कर फरार हो गये.




उन्होंने बताया कि बोरे में बंद मिले युवती के शव को लेकर छानबीन की जा रही है. युवती की शिनाख्त नहीं हुई है. इस बारे में आगरा के साथ ही आस-पास के जिलों की पुलिस को भी युवती के फोटोग्राफ शेयर किए हैं. युवती की हत्या की गई है. पुलिस की टीम हाईवे, एक्सप्रेस वे और शहर के सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है, जिससे आरोपियों के बारे में पता किया जा सके. पुलिस की कई टीमें भी लगाई हैं.

पुलिस के मुताबिक, मामला शुक्रवार देर रात का है. एत्मादउद्दौला थाना पुलिस को सूचना मिली कि जवाहर पुल पर एक बोरा पड़ा है, जिसे कुछ लोग फेंक कर गए हैं. बोरे से खून भी निकल रहा है. इस पर पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने जब बोरे को कब्जे में लेकर खोला तो एक युवती का शव बरामद हुआ.

