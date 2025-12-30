कैथल में नीले रंग के सूटकेस से मिली महिला की लाश, कुत्ते खींच रहे थे, गल चुके कई बॉडी पार्ट्स
हरियाणा के कैथल के नाले से नीले रंग के सूटकेस में महिला की लाश मिली है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
कैथल : हरियाणा के कैथल में नाले से नीले रंग के एक सूटकेस में महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई है. लोगों ने मामले की खबर पुलिस को दी जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.
नीले रंग के सूटकेस में महिला का शव : कैथल में मंगलवार को नाले से एक नीले रंग के सूटकेस में महिला का शव बरामद हुआ है. उसकी उम्र करीब 25 वर्ष बताई जा रही है. सूटकेस को नाले में कुत्ते खींच रहे थे. ऐसा करते देखकर लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी जिसके बाद पुलिस ने नाले से सूटकेस को खींचकर निकाला. लोगों ने पुलिस को बताया कि जब उन्होंने सूटकेस को देखा तो उससे बदबू आ रही थी जिससे उन्हें अनहोनी की आशंका हुई. इसके बाद उन्होंने पुलिस को इसकी ख़बर दी.
हत्या के बाद सूटकेस में भरा गया शव : अभी तक महिला की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस की टीम और फोरेंसिक टीमें मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी हुई हैं. पुलिस का कहना है कि महिला की हत्या कर शव को सूटकेस में रखा गया होगा और फिर इसे ड्रेन में फेंका गया है. पुलिस के मुताबिक, शव कई दिन पुराना लग रहा है. पानी में रहने के चलते बॉडी फूल गई है और कुछ अंग गल भी गए हैं.
गले पर निशान, हाथ पर टैटू : सूटकेस से मिली युवती के गले पर एक निशान बना हुआ है जिससे लग रहा है कि किसी रस्सी से गला घोंटकर उसकी हत्या की गई होगी, हालांकि ये जांच का विषय है. युवती के हाथ पर एक टैटू भी मौजूद है.
सीसीटीवी कैमरों की पड़ताल : पुलिस शव के पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल ले गई है. वहीं कैथल सिटी थाने की एसएचओ गीता ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि "मामले की ख़बर मिलते ही पुलिस वहां मौके पर पहुंच गई थी. महिला की डेड बॉडी के अलावा सूटकेस से दो ड्रेस भी पुलिस ने बरामद की है. शव को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है और रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. साथ ही इलाके के सीसीटीवी कैमरों की पड़ताल की जा रही है. वहीं शव को पोस्टमार्ट के बाद मॉर्च्यूरी में रखा जाएगा और अगर किसी ने शिनाख्त नहीं की तो कागजी कार्रवाई करने के बाद महिला की लाश का अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा".
