प्रयागराज में बाग में दफन मिला युवती का शव; कु्त्तों के नोचने पर दिखने लगा हाथ और बाल, सिर और चेहरे पर चोट के निशान

प्रयागराज : जिले के थरवई थाना क्षेत्र के लखरावा गांव में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई. यहां एक युवती की लाश बाग में दफन मिली. उसके चेहरे और सिर में चोट के निशान हैं. ग्रामीणों को वारदात का पता तब चला जब कुत्तों ने लाश को नोचना शुरू किया. युवती का हाथ और बाल बाहर दिखने लगा. जानकारी मिलते ही मौके पर भीड़ जमा हो गई और पुलिस को सूचना दी गई.

जानकारी के बाद मौके पर पहुंची थरवई पुलिस टीम ने मिट्टी खुदवाकर शव को बाहर निकलवाया. फॉरेंसिक टीम ने भी नमूने एकत्र किए हैं. शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है. मृतका की उम्र करीब 26 साल बताई जा रही है. चेहरा बुरी तरह खराब था और शरीर में सूजन थी. पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि युवती की हत्या के बाद कई दिन पहले शव को जमीन में दफनाया गया है. युवती कुर्ता और सलवार शूट में है. फिलहाल मृतका की पहचान नहीं हो सकी है. पुलिस सर्विलांस और आस-पास के थानों में दर्ज गुमशुदगी की डिटेल्स खंगाल रही है.

