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कुरुक्षेत्र के भाखड़ा नहर से मिली युवती की लाश, बाहर निकाला गया, पहचान की कोशिशें जारी

कुरुक्षेत्र में भाखड़ा नहर से मिली युवती की लाश ( ETV Bharat )

Kurukshetra Woman Dead Body Found : हरियाणा के कुरुक्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब भाखड़ा नहर में एक अज्ञात युवती का शव बहता हुआ दिखाई दिया. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची और तुरंत रेस्क्यू अभियान चलाकर शव को नहर से बाहर निकाला.

राहगीर की सूचना पर हरकत में आई टीम : दाबखेड़ी पुल के पास से गुजर रहे एक व्यक्ति ने नहर में युवती का शव बहते हुए देखा. उसने तुरंत 'आखिरी उम्मीद फाउंडेशन' के प्रमुख गोताखोर प्रगट सिंह को फोन पर इसकी सूचना दी. ​सूचना मिलते ही प्रगट सिंह ने अपने साथी गुरविंदर सिंह से संपर्क किया, जो उस समय नहर के आसपास ही मौजूद थे. गुरविंदर तुरंत मौके पर पहुंचे और शव को किनारे लगाने के प्रयास शुरू कर दिए. साथ ही, थाना केयूके के एसएचओ को घटना की जानकारी दी गई. सूचना मिलने के महज 15 मिनट के भीतर पुलिस टीम और एंबुलेंस मौके पर पहुंच गई.