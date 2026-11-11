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कुरुक्षेत्र के भाखड़ा नहर से मिली युवती की लाश, बाहर निकाला गया, पहचान की कोशिशें जारी

Kurukshetra Woman Dead Body Found : हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भाखड़ा नहर से युवती की लाश मिली है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

Body of a young woman found in Bhakra Canal in Kurukshetra police have launched an investigation
कुरुक्षेत्र में भाखड़ा नहर से मिली युवती की लाश (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 11, 2026 at 10:02 PM IST

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Updated : November 11, 2026 at 10:13 PM IST

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Kurukshetra Woman Dead Body Found : हरियाणा के कुरुक्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब भाखड़ा नहर में एक अज्ञात युवती का शव बहता हुआ दिखाई दिया. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची और तुरंत रेस्क्यू अभियान चलाकर शव को नहर से बाहर निकाला.

राहगीर की सूचना पर हरकत में आई टीम : दाबखेड़ी पुल के पास से गुजर रहे एक व्यक्ति ने नहर में युवती का शव बहते हुए देखा. उसने तुरंत 'आखिरी उम्मीद फाउंडेशन' के प्रमुख गोताखोर प्रगट सिंह को फोन पर इसकी सूचना दी. ​सूचना मिलते ही प्रगट सिंह ने अपने साथी गुरविंदर सिंह से संपर्क किया, जो उस समय नहर के आसपास ही मौजूद थे. गुरविंदर तुरंत मौके पर पहुंचे और शव को किनारे लगाने के प्रयास शुरू कर दिए. साथ ही, थाना केयूके के एसएचओ को घटना की जानकारी दी गई. सूचना मिलने के महज 15 मिनट के भीतर पुलिस टीम और एंबुलेंस मौके पर पहुंच गई.

मृतका का हुलिया और पहचान की कोशिशें : ​गोताखोर प्रगट सिंह के अनुसार, मृतका की उम्र करीब 21 से 22 वर्ष के बीच प्रतीत हो रही है. युवती के हुलिया के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि उसने नीली जींस, काले रंग की शर्ट और स्वेटशर्ट पहनी हुई थी, पैरों में सफेद रंग के नाइकी के जूते थे. इसके अलावा, युवती ने मेकअप भी किया हुआ था. ​फिलहाल मृतका की पहचान नहीं हो सकी है. पुलिस ने शव की तलाशी लेकर पहचान से जुड़े दस्तावेज और अन्य सुराग जुटाने का प्रयास किया है, लेकिन अभी तक कोई पुख्ता जानकारी हाथ नहीं लगी है.

Body of a young woman found in Bhakra Canal in Kurukshetra police have launched an investigation
मौके पर पहुंची पुलिस (ETV Bharat)

पुलिस का बयान : ​आदर्श थाना प्रभारी जगदीश सिंह ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस को नहर में युवती का शव मिलने की सूचना मिली थी. गोताखोरों की मदद से शव को सुरक्षित बाहर निकालकर स्थानीय मोर्चरी हाउस में रखवा दिया गया है. पुलिस का कहना है कि युवती की पहचान स्थापित करने के लिए आसपास के थानों और विभिन्न स्थानों पर सूचना भेज दी गई है. मौत के असल कारणों और युवती की शिनाख्त का खुलासा पुलिस की गहन जांच के बाद ही हो सकेगा.

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Last Updated : November 11, 2026 at 10:13 PM IST

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