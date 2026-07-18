ETV Bharat / state

सोनीपत के मलिकपुर में मिला किशोरी का शव, गड्ढे में दबी लाश को कुत्ते नोंच रहे थे, पुलिस ने निकाला

हरियाणा के सोनीपत के मलिकपुर गांव में तालाब के पास किशोरी का शव मिलने से सनसनी फैल गई है.

Body of a young woman found buried in the fields of Malikpur village Sonipat
सोनीपत के मलिकपुर में मिला किशोरी का शव (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 18, 2026 at 10:52 PM IST

|

Updated : July 18, 2026 at 11:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सोनीपत : हरियाणा के सोनीपत के गांव मलिकपुर में धतूरी रोड स्थित तालाब के निकट शनिवार शाम को करीब 14-15 वर्षीय किशोरी का शव मिलने से सनसनी फैल गई. शव तालाब के पास गड्ढे के भीतर दबा हुआ था और क्षत-विक्षत अवस्था में मिला है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकलवाकर कब्जे में ले लिया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत के कारणों का पता लग सकेगा.

गड्ढे में दबा रखा था शव : मुरथल थाना प्रभारी राजीव कुमार ने बताया कि शनिवार शाम को सूचना मिली कि धतूरी रोड पर मलिकपुर में तालाब के पास एक शव गड्ढे में दबा रखा है, जिसे कुत्ते नोंच रहे हैं. मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने आवश्यक कार्रवाई के बाद गड्ढे से शव निकलवाया. इसके लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त कराने के साथ ही शव को निकालने की वीडियोग्राफी भी कराई गई. शव क्षत-विक्षत अवस्था में मिला, जिससे मृतका की तत्काल पहचान नहीं हो सकी. शव के एक हाथ को कुत्तों ने नोंच खाया था. घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत और चर्चा का माहौल है. घटना के बाद ग्रामीणों की भीड़ जुट गई थी. शव को जमीन में करीब दो फीट नीचे दबाया गया था.

सोनीपत के मलिकपुर में मिला किशोरी का शव (ETV Bharat)

पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव : पुलिस का मानना है कि मृतका की उम्र लगभग 14 से 15 वर्ष के बीच हो सकती है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मृतका की पहचान के लिए आसपास के जिलों के गुमशुदगी रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं और अन्य आवश्यक जांच की जा रही है. थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर ख़बर, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App

ये भी पढ़ें : कुरुक्षेत्र के भाखड़ा नरवाना ब्रांच नहर में मिला शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, जांच में जुटी पुलिस

ये भी पढ़ें : जींद में दिनदहाड़े गोलियां बरसाकर युवक की हत्या, प्रेम प्रसंग और पुरानी रंजिश की आशंका, जांच में जुटी पुलिस

ये भी पढ़ें : गुरुग्राम में मेड पर थार चढ़ाने वाली महिला अरेस्ट, हादसा या हत्या, पुलिस कर रही जांच

Last Updated : July 18, 2026 at 11:03 PM IST

TAGGED:

SONIPAT YOUNG WOMAN MURDER
SONIPAT MALIKPUR VILLAGE
सोनीपत में शव
सोनीपत में युवती का मर्डर
SONIPAT YOUNG WOMAN MURDER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.