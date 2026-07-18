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सोनीपत के मलिकपुर में मिला किशोरी का शव, गड्ढे में दबी लाश को कुत्ते नोंच रहे थे, पुलिस ने निकाला

सोनीपत : हरियाणा के सोनीपत के गांव मलिकपुर में धतूरी रोड स्थित तालाब के निकट शनिवार शाम को करीब 14-15 वर्षीय किशोरी का शव मिलने से सनसनी फैल गई. शव तालाब के पास गड्ढे के भीतर दबा हुआ था और क्षत-विक्षत अवस्था में मिला है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकलवाकर कब्जे में ले लिया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत के कारणों का पता लग सकेगा.

गड्ढे में दबा रखा था शव : मुरथल थाना प्रभारी राजीव कुमार ने बताया कि शनिवार शाम को सूचना मिली कि धतूरी रोड पर मलिकपुर में तालाब के पास एक शव गड्ढे में दबा रखा है, जिसे कुत्ते नोंच रहे हैं. मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने आवश्यक कार्रवाई के बाद गड्ढे से शव निकलवाया. इसके लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त कराने के साथ ही शव को निकालने की वीडियोग्राफी भी कराई गई. शव क्षत-विक्षत अवस्था में मिला, जिससे मृतका की तत्काल पहचान नहीं हो सकी. शव के एक हाथ को कुत्तों ने नोंच खाया था. घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत और चर्चा का माहौल है. घटना के बाद ग्रामीणों की भीड़ जुट गई थी. शव को जमीन में करीब दो फीट नीचे दबाया गया था.

सोनीपत के मलिकपुर में मिला किशोरी का शव (ETV Bharat)

पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव : पुलिस का मानना है कि मृतका की उम्र लगभग 14 से 15 वर्ष के बीच हो सकती है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मृतका की पहचान के लिए आसपास के जिलों के गुमशुदगी रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं और अन्य आवश्यक जांच की जा रही है. थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.