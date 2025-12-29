जंगल में मिली युवक की लाश, घटनास्थल से पत्नी की चुन्नी बरामद
सैपऊ थाना क्षेत्र का युवक दो दिन से लापता था. उसका शव धौलपुर इलाके में पचास फीट गहरे गड्ढे में मिला.
धौलपुर: कोतवाली थाना इलाके में शेरगढ़ किले के पास घने जंगल में 35 वर्षीय युवक की लाश मिलने से हड़कंप मच गया. युवक दो दिन से लापता था. युवक की लाश एक गहरे गड्ढे में मिली. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मृतक की शिनाख्त कर परिजनों को सूचित किया, जिसके बाद मातम का माहौल छा गया.
सैपऊ थाना प्रभारी प्रवेंद्र कुमार रावत ने बताया कि थाना क्षेत्र के दौनारी गांव का 35 वर्षीय रविकांत पुत्र सोरन सिंह ठाकुर गत 27 दिसंबर को घर से बाजार जाने के लिए निकला था. इसके बाद वह लापता हो गया. देर रात तक नहीं लौटने पर परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई.
सोमवार शाम को उसकी लाश धौलपुर के कोतवाली थाना इलाके में शेरगढ़ किले के पास घने जंगल में लगभग 50 फीट गहरे एक गड्ढे में मिली. आसपास पत्थर, चुन्नी और खून के धब्बे मिले. पुलिस ने एफएसएल टीम को बुलाकर साक्ष्य एकत्र किए.
पत्नी की चुन्नी से मामला गहराया: मामले में एक नया मोड़ तब आया जब घटनास्थल से मृतक की पत्नी की चुन्नी बरामद हुई. यह सवाल उठ रहा है कि पत्नी की चुन्नी वहां कैसे पहुंची. मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. सैपऊ थाना प्रभारी ने बताया कि गुमशुदगी की रिपोर्ट मिलने के बाद लाश मिली है और पुलिस जांच कर रही है. शीघ्र ही इस मामले का खुलासा किया जाएगा.