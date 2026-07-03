नूंह के जंगल में संदिग्ध अवस्था में मिला युवक का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका
नूंह में पुन्हाना–पटाकपुर के बीच जंगल में एक युवक का शव मिला है. परिजनों ने हत्या की आशंका व्यक्त की है.
Published : July 3, 2026 at 3:42 PM IST
नूंहः पुनहाना–पटाकपुर मार्ग के बीच जंगल में एक 27 वर्षीय युवक का शव संदिग्ध अवस्था में मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी. मृतक की पहचान आमिर खान (27) पुत्र अकबर, निवासी गांव पटाकपुर के रूप में हुई है. ग्रामीणों द्वारा जंगल में शव लटका होने की सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए मांडीखेड़ा अस्पताल भिजवाया.
11 दिन पहले ही आमिर खान बना था बेटे का पिताः परिजनों ने घटना को संदिग्ध बताते हुए हत्या की आशंका जताई है. उनका कहना है कि "आमिर खान की किसी ने हत्या करने के बाद खुदकुशी का रूप दिया है. मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. परिजनों के अनुसार आमिर खान तरबूज बेचकर अपने परिवार का पालन-पोषण करता था. उसके तीन छोटे बच्चे हैं. परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, क्योंकि उसके घर 11 दिन पहले ही एक बेटे का जन्म हुआ था.
गांव में शोक का माहौलः युवक की अचानक मौत से पूरे गांव में शोक का माहौल है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की गहन जांच में जुटी हुई है. जांच पूरी होने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा.
नूंह में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर ट्रक चालक की मौतःदिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर अवैध रूप से खड़े वाहन के कारण हुए सड़क हादसे में 42 वर्षीय ट्रक चालक की मौत हो गई. घटना के बाद पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस को दी शिकायत में उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर के खुर्जा नगर स्थित नेहरूपुर निवासी लकी पुत्र बंटी ने बताया कि उसके पिता बंटी पेशे से ट्रक चालक थे. बीते करीब एक वर्ष से एक ट्रक पर चालक के रूप में कार्यरत थे. 1 जुलाई को उनके पिता खुर्जा से क्रोकरी का सामान लेकर जयपुर के लिए रवाना हुए थे.
अवैध पार्किंग बनी जानलेवाः शिकायत के अनुसार, 2 जुलाई की सुबह जब बंटी दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के चैनेज नंबर 51+0.20, गांव झिमरावट के पास पहुंचे, तो वहां एक अन्य ट्रक चालक ने अपना वाहन हाईवे पर ही अवैध रूप से खड़ा कर रखा था. आरोप है कि वाहन चालक ने न तो कोई सेफ्टी इंडिकेटर जलाया था और न ही किसी प्रकार का चेतावनी संकेत लगाया था. जिस स्थान पर वाहन खड़ा किया गया था, वह पार्किंग क्षेत्र भी नहीं था. इसी दौरान बंटी का ट्रक अचानक असंतुलित होकर सड़क पर खड़े ट्रक से जा टकराया.
आरोपी वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्जः मृतक के परिजनों ने बताया कि बंटी अपने पीछे एक बेटा और एक बेटी छोड़ गए हैं. परिवार के इकलौते कमाने वाले सदस्य की मौत से परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. परिजनों ने जिम्मेदार चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. पुलिस ने शिकायत के आधार पर संबंधित वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.
ये भी पढ़ें-
दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, राजस्थान निवासी दो युवकों की मौत, ट्रक के अचानक ब्रेक से पिकअप टकराई
नूंह में मां ने तीन बेटियों के साथ की खुदकुशी, लाशें देख मचा हड़कंप, घरेलू परेशानी बताई जा रही वजह