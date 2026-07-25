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कानपुर में बबूल के बाग में मिला युवक का शव, सिर में लगी थी गोली, शव के पास मिला 315 बोर का तमंचा

युवक घटना से तीन दिन पहले ही गांव आया था. शादी पर सहमति देने के बाद अचानक घर से लापता हो गया था.

घर में चल रही थी शादी की तैयारी.
घर में चल रही थी शादी की तैयारी. (Photo Credit; Kanpur Police)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 25, 2026 at 10:05 PM IST

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कानपुर : महाराजपुर थाना क्षेत्र स्थित नगरा सरसौल गांव में शनिवार शाम बबूल के बगीचे में युवक की लाश मिली. युवक के सिर में गोली लगी थी. सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची. पुलिस को मृतक के शव के पास ही 315 बोर का एक तमंचा और कारतूस का खोखा मिला है.

मृतक की पहचान 28 वर्षीय राहुल पाल के रूप में हुई है. परिजनों के मुताबिक, राहुल हमीरपुर की एक मसाला फैक्ट्री में काम करता था और घटना से तीन दिन पहले ही अपने गांव आया था.

मृतक के बड़े भाई सुरेन्द्र पाल ने बताया कि शुक्रवार शाम परिवार में राहुल के शादी को लेकर चर्चा हुई थी, जिस पर उसने एक रिश्ते के लिए अपनी सहमति दे दी थी. इसके कुछ ही देर बाद वह घर से निकल गया और देर रात तक वापस नहीं आया.

शनिवार शाम को करीब 5 बजे घर से महज 200 मीटर दूर बबूल के बाग में उसका शव मिलने के बाद से ही परिवार में कोहराम मचा हुआ है. एसीपी चकेरी आशुतोष कुमार सिंह ने बताया कि घटना की सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची. मौके से 315 बोर का असलाह और खोखा बरामद किया गया.

फॉरेंसिक टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर मुआयना किया गया है. परिजनों से बातचीत में शुरुआती तौर पर आत्महत्या की बात सामने आई है, हालांकि पुलिस अन्य सभी पहलुओं की भी गहनता से जांच कर रही है और नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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