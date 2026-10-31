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एटा में काली नदी में मिला युवक का शव, 52 घंटे चला सर्च ऑपरेशन, परिजनों ने दोस्तों पर लगाया हत्या का आरोप

काली नदी में मिला युवक का शव. ( Photo Credit; Etah News )

एटा : अलीगंज थाना क्षेत्र के गलारपुर गांव से लापता युवक विमलेश (35) का शव शनिवार दोपहर करीब 3:30 बजे नया गांव थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव के पास काली नदी में मिला. पुलिस और पीएसी के जवानों की ओर से लगातार चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन के बाद युवक का क्षत-विक्षत शव नदी किनारे उखड़े हुए पेड़ की जड़ों में उलझा मिला. करीब 50 किलोमीटर तक नदी में तलाश करने के बाद शव बरामद किया जा सका. शव मिलने की सूचना पर परिजनों में चीख-पुकार मच गई. अलीगंज के क्षेत्राधिकारी राजेश कुमार सिंह ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

दरअसल, गलारपुर गांव निवासी विमलेश को 20 अक्टूबर को गांव का ही रोहित पुत्र शिवराम घर से बुलाकर ले गया था. देर रात करीब 9:45 बजे तक परिजनों की उससे बातचीत हुई थी, लेकिन इसके बाद उसका मोबाइल बंद हो गया. अगले दिन तक युवक के घर नहीं लौटने पर परिजनों को अनहोनी की आशंका हुई. 22 अक्टूबर को मृतक के भाई अजय ने अलीगंज कोतवाली में लिखित शिकायत देकर रोहित और अजीत के खिलाफ अपहरण कर हत्या किए जाने की आशंका जताई थी.

पुलिस ने शिकायत के आधार पर दोनों नामजद आरोपियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू की. पुलिस ने तलाश के दौरान एक आरोपी को हिरासत में लिया. उसकी निशानदेही पर गुरुवार को जैथरा क्षेत्र के ललहट गांव के समीप झाड़ियों से मृतक की प्लेटिना बाइक बरामद की गई. इसके बाद आरोपी से पूछताछ और निशानदेही के आधार पर पुलिस ने काली नदी में शव की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कराया.