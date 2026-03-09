ETV Bharat / state

युवक का शव मिलने से सनसनी, पूर्व मुखिया पर हत्या का आरोप

रिपोर्ट- हितेश कुमार चौधरी.

देवघरः जिला के चितरा थाना क्षेत्र में एक युवक का शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. मृतक की पहचान ग्रामीण और पुलिस के द्वारा कर ली गयी है. घटना के बाद मृतक की पत्नी ने गांव के पूर्व मुखिया दिलीप भोक्ता पर गंभीर आरोप लगाते हुए हत्या की आशंका जताई है.

मृतक की पत्नी ने आरोप लगाया है कि गांव के पूर्व मुखिया दिलीप भोक्ता आए दिन उनके पति और पूरे परिवार पर दबाव बनाते थे. उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले दिलीप भोक्ता ने उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी. जिसका विरोध करने पर उन्हें और उनके पति को जान से मारने की धमकी भी दी गई थी. बताया जा रहा है कि गांव से करीब दो किलोमीटर दूर खेत से शव बरामद किया गया. जिसकी खबर मिलते ही इलाके में आक्रोश फैल गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए.

पीड़ित परिवार के समर्थन में स्थानीय लोग

परिजनों का आरोप है कि दिलीप भोक्ता का इलाके में काफी प्रभाव होने के कारण लोग खुलकर उनके खिलाफ बोलने से डरते हैं. उन्होंने कहा कि पूर्व मुखिया लगातार उनके परिवार को प्रताड़ित करता रहा है. महिला ने यह भी आरोप लगाया कि 4 मार्च को उनके परिवार में बेटी की शादी होने वाली थी लेकिन पूर्व मुखिया ने रांची मुख्यालय में गलत सूचना देकर बाल विवाह का आरोप लगवा दिया, जिससे शादी रुक गई. इसके बाद उन्होंने धमकी दी कि अगर शादी की कोशिश की गई तो पूरे परिवार को जेल भिजवा देंगे. महिला ने पूर्व मुखिया दिलीप भोक्ता और उसके सहयोगियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए उन्हें फांसी की सजा देने की मांग की है.