युवक का शव मिलने से सनसनी, पूर्व मुखिया पर हत्या का आरोप

देवघर में एक महिला ने पूर्व मुखिया पर हत्या का आरोप लगाया है.

body of a young man found in Deoghar
प्रतीकात्मक तस्वीर (Etv Bharat)
Published : March 9, 2026 at 8:39 PM IST

रिपोर्ट- हितेश कुमार चौधरी.

देवघरः जिला के चितरा थाना क्षेत्र में एक युवक का शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. मृतक की पहचान ग्रामीण और पुलिस के द्वारा कर ली गयी है. घटना के बाद मृतक की पत्नी ने गांव के पूर्व मुखिया दिलीप भोक्ता पर गंभीर आरोप लगाते हुए हत्या की आशंका जताई है.

मृतक की पत्नी ने आरोप लगाया है कि गांव के पूर्व मुखिया दिलीप भोक्ता आए दिन उनके पति और पूरे परिवार पर दबाव बनाते थे. उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले दिलीप भोक्ता ने उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी. जिसका विरोध करने पर उन्हें और उनके पति को जान से मारने की धमकी भी दी गई थी. बताया जा रहा है कि गांव से करीब दो किलोमीटर दूर खेत से शव बरामद किया गया. जिसकी खबर मिलते ही इलाके में आक्रोश फैल गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए.

पीड़ित परिवार के समर्थन में स्थानीय लोग

परिजनों का आरोप है कि दिलीप भोक्ता का इलाके में काफी प्रभाव होने के कारण लोग खुलकर उनके खिलाफ बोलने से डरते हैं. उन्होंने कहा कि पूर्व मुखिया लगातार उनके परिवार को प्रताड़ित करता रहा है. महिला ने यह भी आरोप लगाया कि 4 मार्च को उनके परिवार में बेटी की शादी होने वाली थी लेकिन पूर्व मुखिया ने रांची मुख्यालय में गलत सूचना देकर बाल विवाह का आरोप लगवा दिया, जिससे शादी रुक गई. इसके बाद उन्होंने धमकी दी कि अगर शादी की कोशिश की गई तो पूरे परिवार को जेल भिजवा देंगे. महिला ने पूर्व मुखिया दिलीप भोक्ता और उसके सहयोगियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए उन्हें फांसी की सजा देने की मांग की है.

इस मामले को लेकर सारठ के एसडीपीओ रंजीत लकड़ा ने बताया कि युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. वहीं महिला के आरोपों के आधार पर चितरा थाना में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. चितरा थाना प्रभारी विकास पासवान ने बताया कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है, हर पहलू पर पड़ताल की जा रही है ताकि घटना की सच्चाई सामने आ सके. अगर जांच में हत्या की पुष्टि होती है तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उसे सलाखों के पीछे भेजा जाएगा

