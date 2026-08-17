नूंह में संदिग्ध अवस्था में मिला युवक का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका
नूंह में युवक की संदिग्ध अवस्था में शव मिलने से सनसनी फैल गई.
Published : August 17, 2026 at 5:49 PM IST
नूंहः थाना रोजका मेव क्षेत्र के गांव उदाका के जोहड़ में 25 वर्षीय युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई. मृतक की पहचान अनीश पुत्र आस मोहम्मद निवासी गांव कठोल थाना पहाड़ी जिला डीग राजस्थान के रूप में हुई है. अनीश की शादी करीब 3 साल पहले गांव उदाका निवासी रस्मीना पुत्री मिश्रा से हुई थी और वह गुरुग्राम में जेसीबी चलाने का काम करता था. युवक की मौत की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नूंह में रखवाया गया.
मृतक के भाई घटना को संदिग्ध बताया: मृतक के भाई वसीम ने पुलिस को शिकायत देकर घटना को संदिग्ध बताया है. वसीम का आरोप है कि "उनके भाई की मौत सामान्य परिस्थितियों में नहीं हुई है. ससुराल पक्ष से पहले भी विवाद चल रहा था और कई बार पंचायत भी हुई थी." उन्होंने आशंका जताई कि पत्नी, सास-ससुर और अन्य परिजनों ने अनीश के साथ अनहोनी की है और बाद में शव को जोहड़ में डाल दिया गया.
अनीश तैरना जानता था, फिर डूबने से कैसे हई मौत? वसीम ने मांग की है कि "अनीश का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से और वीडियो ग्राफी के साथ कराया जाए. साथ ही घटनास्थल और शव मिलने वाले स्थान का फॉरेंसिक निरीक्षण, मृतक के कपड़ों और मोबाइल की जांच कराकर मौत का वास्तविक कारण पता लगाया जाए. मृतक के परिजन अताउल्लाह खान ने भी परिजनों के साथ उचित जांच की मांग की. उनका कहना है कि "अनीश तैरना जानता था, इसलिए तालाब में डूबने से मौत की बात गले नहीं उतरती. यदि डूबने से मौत हुई होती तो शरीर से पानी निकलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ."
पोस्टमार्टम और साक्ष्यों के आधार पर होगी कार्रवाईः फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी है. थाना रोजका मेव पुलिस का कहना है कि "परिजनों की शिकायत के आधार पर मामले की गहनता से जांच की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.