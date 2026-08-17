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दौसा की ब्रह्मबाद की पहाड़ियों में मिला महिला का शव, गला रेता एवं सिर कुचला मिला

गला रेता...पत्थर से सिर कुचला: मेहंदीपुर बालाजी थाना प्रभारी सचिन शर्मा ने बताया कि सूचना पर मय जाप्ते मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया. शर्मा ने बताया कि प्रथम दृष्टया महिला की हत्या किए जाने की आशंका है. महिला की गला रेतकर और सिर पर पत्थर से वार कर हत्या किए जाने के साक्ष्य मिले हैं. उच्च अधिकारियों को भी इसकी जानकारी दी. बांदीकुई डीएसपी लक्ष्मीकांत शर्मा भी मौके पर पहुंचे. प्रारंभिक जांच में सामने आया कि महिला की गला रेतकर हत्या की गई है. साथ ही पत्थर से वार कर सिर कुचला गया है. हालांकि हत्या के वास्तविक कारणों और पूरे घटनाक्रम का खुलासा पुलिस की विस्तृत जांच के बाद ही हो सकेगा. घटना को लेकर स्थानीय लोगों ने पुलिस को अहम जानकारी दी है.

दौसा: जिले के मेहंदीपुर बालाजी थाना इलाके के ब्रह्मबाद गांव में मोरा माता मंदिर की पहाड़ियों में सोमवार को महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई. महिला की हत्या किए जाने की आशंका है. सूचना पर थाना पुलिस पहुंची. पुलिस ने एफएसएल और एमओयू टीम को भी बुलाया. घटनास्थल से आवश्यक साक्ष्य जुटाए और जांच शुरू की.

स्थानीय लोगों ने यह देखा: ग्रामीणों के अनुसार, दो युवक बाइक पर महिला को लेकर मोरा माता मंदिर की पहाड़ियों की तरफ आए थे. कुछ समय बाद दोनों युवक बाइक से लौटे तो बाइक पर महिला नजर नहीं आई. इस पर स्थानीय महिलाओं ने बाइक सवार युवकों से महिला के बारे में जानकारी मांगी. बताया जा रहा है कि युवकों ने महिलाओं से कहा, वे मेहंदीपुर बालाजी किसी काम से होकर वापस आ रहे हैं. महिला मोरा माता मंदिर पर ही है.

शक होने पर ग्रामीणों ने किया सर्च: महिला के संबंध में युवकों के जवाब से स्थानीय महिलाओं को संदेह हुआ. महिलाओं ने इसकी जानकारी आसपास के लोगों को दी. इसके बाद कुछ स्थानीय युवक महिला को तलाशने पहाड़ी की ओर गए. पहाड़ी पर पहुंचने के बाद महिला का शव दिखा. इसकी सूचना पुलिस को दी. पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल पर जांच की. पुलिस के अनुसार, महिला की अभी तक शिनाख्त नहीं हो सकी है. पुलिस पहचान के प्रयास कर रही है.

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शिनाख्तगी के प्रयास: थाना प्रभारी सचिन शर्मा ने बताया, महिला की गला रेतकर और सिर पर पत्थर से वार कर हत्या किए जाने के साक्ष्य मिले हैं. फिलहाल महिला की शिनाख्त करने के साथ मामले की जांच में जुटे हैं. पुलिस स्थानीय लोगों से पूछताछ करने के साथ ही घटनास्थल के आसपास जानकारी जुटा रही है. एफएसएल टीम के जुटाए साक्ष्यों और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस जांच को आगे बढ़ाएगी.

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