ETV Bharat / state

मार्बल स्लरी में दबा मिला महिला का शव, हत्या की आशंका, जानिए पूरा मामला...

चित्तौड़गढ़ के मार्बल स्लरी डंप स्थल पर एक अज्ञात महिला का 25 दिन पुराना शव मिला. पुलिस हत्या की आशंका से जांच कर रही है.

woman murder
एसपी कार्यालय चित्तौड़गढ (Etv Bharat Chittorgarh)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 29, 2026 at 8:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

चित्तौड़गढ़: जिले के चंदेरिया थाना क्षेत्र के मांदलदा में मार्बल स्लरी डंपिंग स्थल पर एक अज्ञात महिला का शव मिला है. भीलवाड़ा से आई एफएसएल टीम ने शव करीब 25 दिन पुराना बताया है. शिनाख्तगी के लिए शव को जिला चिकित्सालय के मुर्दाघर में रखवाया गया है. महिला की बाईं कलाई पर 'Puran Sang Geeta' लिखा मिला है, जिसके आधार पर पहचान का प्रयास किया जा रहा है. पुलिस को हत्या की आशंका है.

पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने बताया कि मांदलदा में सिरोडी जाने वाले रास्ते के पास मार्बल स्लरी डंपिंग स्थल पर एक अज्ञात महिला का शव मिलने की सूचना मिली थी. पुलिस टीम मौके पर पहुंची. शव काफी समय पुराना व क्षत-विक्षत अवस्था में मिला. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है, ताकि मौत के कारणों का स्पष्ट पता लगाया जा सके.

पढ़ें: चित्तौड़गढ़ में नर्सरी के गड्ढे में मिला महिला का शव, हत्या की आशंका

एफएसएल टीम ने जुटाए साक्ष्य: पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटनास्थल का एमओबी चित्तौड़गढ़ टीम व भीलवाड़ा से आई एफएसएल टीम ने बारीकी से निरीक्षण किया है. पुलिस ने आस-पास के लोगों से पूछताछ की है. शव की पहचान के प्रयासों के तहत महिला के हुलिए, कपड़ों एवं अन्य चिह्नों के आधार पर जानकारी एकत्र की जा रही है तथा गुमशुदा व्यक्तियों के रिकॉर्ड से मिलान किया जा रहा है.

बुरी तरह से सड़ गया था शव: चंदेरिया थानाधिकारी मोतीराम ने बताया कि पहले मार्बल स्लरी की मिट्टी के ढेर के नीचे एक अज्ञात व्यक्ति का शव दबा होने की सूचना थी. पुलिस पहुंची तो मौके पर मृतक का एक पैर व दूसरा पैर घुटने से मुड़ा हुआ नजर आ रहा था. मिट्टी हटवाने पर शव काफी क्षत-विक्षत अवस्था में था. चेहरे की चमड़ी हट जाने से पहचान नहीं हो पा रही थी.

मृतका ने मेहरून रंग की फुल आस्तीन की जर्सी एवं गुलाबी रंग की लेगिंग पहनी हुई थी. सिर पर काले बाल थे. बाएं हाथ की कलाई पर अंग्रेजी में 'Puran Sang Geeta' नाम गुदा हुआ है. चंदेरिया सीआई ने बताया कि मांदलदा में मार्बल स्लरी की डंपिंग की जाती है. स्लरी हटाने के लिए जेसीबी मंगवाई गई थी. जेसीबी से स्लरी हटाते समय यह शव दबा होने की जानकारी मिली. पुलिस विभिन्न पहलुओं से मामले की जांच में जुटी है. शव की शिनाख्तगी के बाद ही इस मामले में आगे कुछ कहा जा सकेगा.

TAGGED:

DEAD BODY OF UNKNOWN WOMAN
BODY FOUND BURIED
MARBLE SLURRY IN CHITTORGARH
MURDER OF WOMAN
WOMAN MURDER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.