MGM अस्पताल से गायब मरीज का शव मिलने से सनसनी, प्रबंधन ने नियमों में अपनाया कड़ा रूख
जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल से एक गायब मरीज का शव मिला है.
Published : March 24, 2026 at 3:58 PM IST
जमशेदपुरः शहर के MGM अस्पताल से गायब मरीज का शव कचरे में मिलने के बाद अस्पताल प्रबंधन ने कड़ा नियम लागू किया है. वहीं इस मामले मे एमजीएम थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है.
जमशेदपुर के एमजीएम थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित कोल्हान का सबसे बड़ा सरकारी एमजीएम अस्पताल में इलाजरत एक मरीज के गायब होने के बाद उसका शव अस्पताल परिसर के कचरे में मिला है. इस घटना के बाद अस्पताल मे हड़कंप मचा हुआ है. वहीं इस मामले मे एमजीएम थाना की पुलिस जांच शुरू कर दिया है. जबकि घटना के बाद अस्पताल प्रबंधन ने कड़ा नियम लागू कर दिया है.
बता दें कि बागबेड़ा थाना क्षेत्र का रहने वाला 55 वर्षीय सुनील यादव एमजीएम अस्पताल में 13 मार्च 2026 को भर्ती हुआ था. एमजीएम अस्पताल में भर्ती होने से पूर्व सुनील यादव खास महल स्थित सदर अस्पताल में गया था जहां डॉक्टरों ने उसे एमजीएम रेफर कर दिया था. बताया जा रहा है कि 14 मार्च 2026 की रात से मरीज सुनील यादव अपने बेड से गायब हो गया था. मरीज का पुत्र अभय यादव इस मामले में अस्पताल प्रबंधन को जानकारी दी काफी खोजबीन के बाद भी सुनील यादव का अता पता नहीं चला. इधर अस्पताल परिसर में कैथ लैब के सामने कचरे के देर में मरीज सुनील यादव का शव मिला है.
अस्पताल प्रबंधन ने अस्पताल के कर्मियों से इस संदर्भ में पूछताछ की लेकिन कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला. वहीं इस मामले की जानकारी मिलने के बाद एमजीएम थाना की पुलिस घटनास्थल पहुंची और पूछताछ कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
बता दें कि एमजीएम अस्पताल से पूर्व में भी मरीज गायब हो चुका है लेकिन उसे बाद में ढूंढ लिया गया था. इस घटना के बाद अस्पताल प्रबंधन ने अस्पताल में कड़े नियम लागू कर दिए हैं. जिसके तहत प्रत्येक मरीज के साथ एक अटेंडर का रहना अनिवार्य है अगर अटेंडेंट नहीं रहता है तो उसे मरीज को वॉशरूम तक ले जाने के लिए अस्पताल की नर्स या वार्ड बॉय मदद करेगा.
इस पूरे मामले में एमजीएम थाना प्रभारी सचिन दास ने बताया है कि इलाज के दौरान मरीज कचरे के ढेर तक कैसे पहुंचा उसकी मृत्यु कैसे हुई. इस मामले में जांच की जा रही है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही बाकी स्पष्ट हो पाएगा.
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