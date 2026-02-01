ETV Bharat / state

बलिया में नाबालिग बच्चे का शव सरयू नदी में मिला, नाराज परिजनों ने थाना घेरा, पांच दिन से लापता था

ग्रामीणों ओर परिजनों ने किया थाने का घेराव. ( Photo Credit; Ballia Police )

बलिया : सरयू नदी से 100 मीटर दूर नाबालिग बच्चे का शव मिला है. नाबालिग की पहचान सिंगही गांव निवासी अभिषेक कुमार प्रजापति (9) के रूप में हुई है. नाबालिग 25 जनवरी को घर से लापता हो गया था. परिजनों ने थाने में बच्चे की गुमशुदगी दर्ज कराई थी. पांच दिन बाद बच्चे का शव बरामद होने से नाराज ग्रामीणों और परिजनों ने रविवार को थाने का घेराव कर हंगामा किया. सहतवार और रेवती थाना क्षेत्र की सीमा पर स्थित भोज छपरा गांव के पास सरयू नदी में शनिवार शाम एक नाबालिग बच्चे का शव मिला था. नाविकों ने शव देखकर पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. जांच पड़ताल के दौरान नाबालिग की पहचान की गई. रविवार को नाराज ग्रामीण और परिजन सहतवार थाने पहुंचे और घेराव किया. ग्रामीणों ने कहा, बच्चा पांच दिन से गायब था. गुमशुदगी दर्ज कराने के बाद भी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया. अगर पुलिस मामले को गंभीरता से लेती तो आज बच्चा जिंदा होता.