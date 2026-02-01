ETV Bharat / state

बलिया में नाबालिग बच्चे का शव सरयू नदी में मिला, नाराज परिजनों ने थाना घेरा, पांच दिन से लापता था

नाबालिग 25 जनवरी को घर से लापता हो गया था. शनिवार शाम शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया.

ग्रामीणों ओर परिजनों ने किया थाने का घेराव.
ग्रामीणों ओर परिजनों ने किया थाने का घेराव. (Photo Credit; Ballia Police)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 1, 2026 at 4:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बलिया : सरयू नदी से 100 मीटर दूर नाबालिग बच्चे का शव मिला है. नाबालिग की पहचान सिंगही गांव निवासी अभिषेक कुमार प्रजापति (9) के रूप में हुई है. नाबालिग 25 जनवरी को घर से लापता हो गया था. परिजनों ने थाने में बच्चे की गुमशुदगी दर्ज कराई थी. पांच दिन बाद बच्चे का शव बरामद होने से नाराज ग्रामीणों और परिजनों ने रविवार को थाने का घेराव कर हंगामा किया.

सहतवार और रेवती थाना क्षेत्र की सीमा पर स्थित भोज छपरा गांव के पास सरयू नदी में शनिवार शाम एक नाबालिग बच्चे का शव मिला था. नाविकों ने शव देखकर पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. जांच पड़ताल के दौरान नाबालिग की पहचान की गई.

रविवार को नाराज ग्रामीण और परिजन सहतवार थाने पहुंचे और घेराव किया. ग्रामीणों ने कहा, बच्चा पांच दिन से गायब था. गुमशुदगी दर्ज कराने के बाद भी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया. अगर पुलिस मामले को गंभीरता से लेती तो आज बच्चा जिंदा होता.

बच्चे के पिता चंदन प्रजापति ने बताया, हमारी किसी से कोई आपसी दुश्मनी नहीं है. हम घर बना रहे थे, तो एक व्यक्ति से हल्का विवाद हुआ था. पुलिस पांच दिनों में उससे भी पूछताछ नहीं की. तीन बहनों के इकलौते भाई की हत्या कर दी गई. मेरी योगी सरकार से मांग है कि हत्यारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो और घर पर बुलडोजर चले.

बांसडीह क्षेत्राधिकार जयशंकर मिश्र ने बताया, 25 जनवरी को अभिषेक प्रजापति के पिता गणेश प्रजापति ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. अपहरण का मुकदमा दर्ज रप टीम खोजबीन में जुटी थी. 31 जनवरी को चौसठ बांधा के पास शव बरामद हुआ. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया. सभी एंगल पर जांच की जा रही है.

यह भी पढ़ें : घाटों की रानी अहिल्या: मणिकर्णिका के ऐतिहासिक रीशेपिंग की कहानी

TAGGED:

MINOR CHILD BODY FOUND IN BALLIA
BALLIA NEWS
CHILD MURDERED IN BALLIA
बलिया में बच्चे की हत्या
BALLIA NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.