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कासगंज में घर में मिला विवाहिता का शव, मायके पक्ष ने लगाया हत्या का आरोप, कहा- दहेज के लिए कर रहे थे प्रताड़ित

पोस्टमार्टम हाउस के बाहर खड़े परिजन. ( Photo Credit; ETV Bharat )

कासगंज : ढोलना थाना क्षेत्र के गांव नगला मोती में रविवार शाम विवाहिता का शव उसके ही घर के अंदर संदिग्ध परिस्थितियों में मिला. घटना की जानकारी मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया. मृतका की पहचान खुशबू (24) पत्नी प्रवेंद्र के रूप में हुई है. विवाहिता के मायके पक्ष के लोगों ने हत्या करने का आरोप लगाया है.

जानकारी के अनुसार, रविवार शाम खुशबू का शव घर के अंदर होने की सूचना ग्रामीणों को मिली. देखते ही देखते मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई. सूचना मिलने पर थाना ढोलना पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जानकारी जुटाई.