कासगंज में घर में मिला विवाहिता का शव, मायके पक्ष ने लगाया हत्या का आरोप, कहा- दहेज के लिए कर रहे थे प्रताड़ित
पुलिस ने विवाहिता के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. जांच पड़ताल की जा रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 15, 2026 at 11:06 PM IST
कासगंज : ढोलना थाना क्षेत्र के गांव नगला मोती में रविवार शाम विवाहिता का शव उसके ही घर के अंदर संदिग्ध परिस्थितियों में मिला. घटना की जानकारी मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया. मृतका की पहचान खुशबू (24) पत्नी प्रवेंद्र के रूप में हुई है. विवाहिता के मायके पक्ष के लोगों ने हत्या करने का आरोप लगाया है.
जानकारी के अनुसार, रविवार शाम खुशबू का शव घर के अंदर होने की सूचना ग्रामीणों को मिली. देखते ही देखते मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई. सूचना मिलने पर थाना ढोलना पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जानकारी जुटाई.
मृतका के मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाते हुए इसे दहेज हत्या से जुड़ा हुआ मामला बताया है. मायके वालों का आरोप है कि खुशबू को दहेज की मांग को लेकर लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था. उनका दावा है कि इसी उत्पीड़न के चलते उसकी हत्या की गई है.
घटना की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी अवधेश भदौरिया ने उच्चाधिकारियों को पूरे मामले से अवगत कराया. सूचना मिलते ही सीओ सिटी आंचल चौहान भी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचीं. उन्होंने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और संबंधित लोगों से घटना के संबंध में जानकारी ली. पुलिस ने विवाहिता के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
ढोलना थाना प्रभारी अवधेश भदौरिया का कहना है कि महिला का शव फंदे पर लटका हुआ मिला है. पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर शव पोर्टमार्टम को भेज दिया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद और तहरीर मिलने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी.
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