सोखर गांव में कचरे के ढेर में मिला युवक का शव, हत्या की आशंका, पहुंची FSL और डॉग स्क्वायड की टीम
अलवर के खेड़ली कस्बे में शुक्रवार सुबह कचरे के ढेर में एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई.
Published : June 5, 2026 at 9:49 AM IST
अलवर : जिले के खेड़ली कस्बे के सोखर गांव में शुक्रवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब ग्रामीणों को कचरे के ढेर में एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ मिला. घटना की जानकारी तब हुई जब ग्रामीण सुबह शौच के लिए जा रहे थे. इस दौरान बिजली घर के पास लगे कचरे के ढेर में शव को देखकर लोगों के होश उड़ गए. ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना खेड़ली थाना पुलिस को दी.
खेड़ली थाना अधिकारी विजय कुमार चंदेल ने बताया शुक्रवार को सोखर गांव के पीतमपुरा रोड पर एक शव मिलने की सूचना मिली, जिस पर जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और घटना के बारे में जानकारी जुटाई. सूचना मिलते ही खेड़ली थाना अधिकारी विजय कुमार चंदेल पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया. मामले की गंभीरता को देखते हुए साक्ष्य जुटाने के लिए मौके पर एफएसएल (FSL) टीम और डॉग स्क्वॉड को भी बुलाया गया. पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर खेड़ली उप जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है.
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थानाधिकारी विजय कुमार चंदेल ने बताया कि मृतक की पहचान अशोक (45) पुत्र मोहर सिंह निवासी सोखर के रूप में हुई है. घटना के संबंध में परिजनों को सूचना दी गई है, शिकायत के आधार पर अनुसंधान किया जाएगा. थाना अधिकारी ने बताया कि घटना के संबंध में उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया है. घटना के संबंध में स्थानीय लोगों का कहना है कि सुबह जब उन्होंने व्यक्ति शव को देखा, तो शव कचरे में पड़ा हुआ था और श्वान उसे नोच रहे थे. स्थानीय ग्रामीणों ने व्यक्ति की हत्या की आशंका जताई है.