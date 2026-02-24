ETV Bharat / state

दिल्ली: मयूर विहार इलाके के मॉल की पार्किंग में कार से मिला शव, पुलिस जांच में जुटी

पुलिस के मुताबिक, मॉल की पार्किंग में खड़ी एक कार के अंदर व्यक्ति को अचेत अवस्था में देखा गया. सूचना पर पहुंची टीम ने जब दरवाजा खोलकर जांच की तो व्यक्ति की मौत हो चुकी थी.

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के मयूर विहार इलाके में एक मॉल की पार्किंग में खड़ी कार के भीतर संदिग्ध हालत में एक व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और कार को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, मृतक की पहचान नरेंद्र के रूप में हुई है, जो नोएडा का निवासी बताया जा रहा है.

डीसीपी अभिषेक धानिया का कहना है कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया गया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारण स्पष्ट हो पाएंगे.

हालांकि, घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने पर यह सामने आया है कि मृतक कार के अंदर अकेला बैठा था. फुटेज के आधार पर आशंका जताई जा रही है कि उसे अचानक दिल का दौरा पड़ा हो. फिलहाल किसी प्रकार की चोट या संघर्ष के निशान नहीं पाए गए हैं, लेकिन पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है ताकि किसी भी तरह की आशंका को पूरी तरह खारिज किया जा सके.

घटना के बाद मॉल परिसर में कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल रहा। पुलिस ने परिजनों को सूचना दे दी है और उनसे संपर्क किया जा रहा है. अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो पाएगी. तब तक मामले को संदिग्ध मौत मानते हुए जांच जारी है.



