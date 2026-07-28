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कलम खरीदने के लिए घर से निकली.. 500 मीटर दूर मिला शव, दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका

नवादा में 8 वर्षीय छात्रा का शव मिलने के मामले में अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज, एसडीपीओ ने कहा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर होगी कार्रवाई.

NAWADA MURDER
नवादा में छात्रा का शव बरामद (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 28, 2026 at 5:46 PM IST

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नवादा: बिहार के नवादा स्थित पकरीबरावां थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. मंगलवार सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में 8 वर्षीय छात्रा का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. प्रारंभिक जांच में दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है, जिससे लोगों में आक्रोश का माहौल है.

एसडीपीओ ने दिया निर्देश: वहीं घटना की सूचना मिलते ही पकरीबरावां थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है. एसडीपीओ सुजय विद्यार्थी ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.

घर से 500 मीटर दूर शव बरामद: परिजनों के अनुसार, छात्रा सोमवार शाम घर से कलम लेने के लिए निकली थी, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटी. परिजनों द्वारा काफी खोजबीन की गई पर उसका कोई सुराग नहीं मिल सका. मंगलवार की सुबह घर से लगभग 500 मीटर दूर उसका शव बरामद हुआ.

गांव में शोक और आक्रोश का माहौल: वहीं शव मिलने की खबर फैलते ही गांव में शोक और आक्रोश का माहौल व्याप्त हो गया. बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर जुट गए और दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग करने लगे. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को बुलाकर साक्ष्य संकलित किए हैं तथा शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

एसडीपीओ का बयान: इस संबंध में एसडीपीओ सुजय विद्यार्थी ने बताया कि बच्ची का शव मिलने की सूचना मिली है. पुलिस सभी बिंदुओं पर गंभीरता से जांच कर रही है. उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

"पुलिस सभी बिंदुओं पर गंभीरता से जांच कर रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी." - सुजय विद्यार्थी, एसडीपीओ

अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज: फिलहाल पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है. घटना के बाद पूरे क्षेत्र में कौतूहल बना हुआ है, जबकि परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

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