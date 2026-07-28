ETV Bharat / state

कलम खरीदने के लिए घर से निकली.. 500 मीटर दूर मिला शव, दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका

नवादा: बिहार के नवादा स्थित पकरीबरावां थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. मंगलवार सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में 8 वर्षीय छात्रा का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. प्रारंभिक जांच में दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है, जिससे लोगों में आक्रोश का माहौल है.

एसडीपीओ ने दिया निर्देश: वहीं घटना की सूचना मिलते ही पकरीबरावां थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है. एसडीपीओ सुजय विद्यार्थी ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.

घर से 500 मीटर दूर शव बरामद: परिजनों के अनुसार, छात्रा सोमवार शाम घर से कलम लेने के लिए निकली थी, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटी. परिजनों द्वारा काफी खोजबीन की गई पर उसका कोई सुराग नहीं मिल सका. मंगलवार की सुबह घर से लगभग 500 मीटर दूर उसका शव बरामद हुआ.

गांव में शोक और आक्रोश का माहौल: वहीं शव मिलने की खबर फैलते ही गांव में शोक और आक्रोश का माहौल व्याप्त हो गया. बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर जुट गए और दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग करने लगे. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को बुलाकर साक्ष्य संकलित किए हैं तथा शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.